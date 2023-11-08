GTA 6'nın bu hafta tanıtılacağı iddia edildi
GTA 6'nın yıllardır ne zaman tanıtılacağına dair yorumlar bulunuyor ancak Jason Schreier tarafından ortaya atılan yeni iddia bu haftaya işaret ediyor.
Rockstar Games'in en popüler oyunlarından biri olan GTA serisinin son oyunu GTA 6 uzun yıllardır bekleniyor. Geliştirilme aşamasında olması, sonrasında oyun içinden sızıntıların gelmesi GTA 6'ya yönelik merakın artmasına neden oldu.
Tanıtım tarihi hakkında resmi bir açıklama da henüz bulunmuyor ancak daha önce GTA: The Trilogy- The Definitive Edition için paylaştığı doğru bilgilerle adını duyduğumuz Jason Schreier, GTA 6'nın bu hafta içinde tanıtılmasını beklediğini söyledi.
Bir diğer söylenti ise Rockstar'ın da 25'inci yıl dönümü için aralık ayında GTA 6'dan fragman paylaşılacak olması.
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