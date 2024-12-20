GTA 6’nın çıkış tarihi ertelenebilir mi? İşte Rockstar Games’ten yeni ipuçları...

Yayınlanma: 20.12.2024 - 14:44

Güncelleme: 20.12.2024 - 14:44

Rockstar Games ve GTA 6 hayranlarının sabırsız bekleyişi sürerken, 2025 çıkış tarihi şimdiden soru işaretleriyle dolu. GTA 5 aktörünün açıklamaları, oyunun 2026’ya sarkabileceğini ima ediyor. İşte detaylar...

GTA 6’NIN ÇIKIŞI YİNE GECİKEBİLİR Mİ?

Rockstar Games, 2025 sonbaharına işaret ettiği GTA 6 çıkış tarihi konusunda sessizliğini koruyor. Ancak geçtiğimiz günlerde GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 projelerinde yer alan tecrübeli aktör Johnny Ray Gill, 2026 ihtimaline dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gill, katıldığı bir YouTube röportajında, Rockstar’ın yeni bir projede çalıştığını doğruladı ve “Sadece takipte kalın. Söyleyemem ama o dünyada başka bir şey üzerinde çalışıyorum,” diyerek merak uyandırdı.

2023'TE ÇIKAN FRAGMANI REKOR KIRMIŞTI!

GTA 6’nın ilk fragmanı, 2023 yılında yayınlanmış ve rekor izlenme sayısına ulaşmıştı. Ancak o tarihten bu yana Rockstar cephesinden hiçbir resmi bilgi gelmedi. 2025 sonbaharına işaret eden çıkış tarihi hâlâ geçerli görünse de, Gill’in röportajındaki ima, hayranların kafasını karıştırdı.

ROCKSTAR OYUNUN KALİTESİNİ Mİ ARTTIRIYOR?

Rockstar Games, devasa bir bütçeyle hazırlanan GTA 6 için zaman baskısı yerine, kusursuz bir ürün sunmayı tercih ediyor olabilir. Daha önceki projelerinde kaliteye verdiği önemle bilinen firma, bu kez de benzer bir yaklaşımla çalışıyor gibi görünüyor.

GTA 6, 2026’YA MI ERTELENECEK?

Johnny Ray Gill’in açıklamaları, 2025 tarihinin esneyebileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Rockstar’ın hayranların beklentilerini karşılamak adına yapacağı resmi bir duyuru, bu spekülasyonları sona erdirebilir.

GTA 6’nın çıkış tarihiyle ilgili spekülasyonlar devam ederken, Rockstar Games’in oyuncuların endişelerini gidermek adına resmi bir açıklama yapması kritik önem taşıyor.