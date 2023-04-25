GTA 6'nın duyuru tarihinin sızdırıldığı söyleniyor! İşte tarih

Yayınlanma: 25.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 25.04.2023 - 07:00

GTA 6'nın çıkışı hakkında onlarca hatta yüzlerce iddia ortaya atıldı. Önce oyunun içindeki yeni kadın karakter gündeme geldi, ardından devasa boyutlarda oyun verisi internete sızdırıldı. Bunların ardından ise Microsoft'a göre yeni GTA oyunu 2024 yılında geliyordu. Bir başka oyunun fragmanında da görüldükten sonra şimdi de oyunun duyuru tarihinin sızdılırıldığı söyleniyor. İşte olası GTA 6 duyuru tarihi!

GTA 6 BU YIL TANITILABİLİR

GTA 6 için geldi, geliyor gibi pek çok söylenti ortaya çıktı. Ancak tarihe yönelik ilk kez bu kadar nokta atışı yapıldı. Yeni söylentiler ise Rockstar Games'in çatı şirketi olan Take Two'dan gelecek gibi duruyor. Aktarıldığına göre çatı şirket 17 Mayıs'ta düzenlenecek yatırımcı etkinliğinde oyunun resmi duyurusunu yapmaya hazırlanıyor.

Bir diğer yandan şirket içinden bazı kaynaklara dayandırılan haberlerde ise GTA 6 ile ilgili yalnızca kuru kuruya bir duyuru yapılmayacak. Aynı kaynağa göre oyun hakkında ilk fragman da eylül ve ekim ayında yapılacak. 17 Eylül'de ise fragmanın gelebileceği çünkü önceki oyun GTA 5'in 17 Eylül 2013'te piyasaya sürülmesinin yıl dönümü olacağı için o günün seçilecebileceği söyleniyor.