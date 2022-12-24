GTA 6 başka bir oyunun fragmanında göründü! Fragman kaldırıldı

24 Aralık 2022 Cumartesi, 00:55

GTA 6 hakkında yeni bilgiler sızdırılmaya devam ederken Goat Simulator 3 fragmanında oyundan görüntüler kullanıldı. Bu sebeple kaldırılan fragman, bir süre önce duyurulan oyunu öncüllüyordu.

Keçileri kontrol ettiğiniz ve daha önce troll olması için geliştirilen Goat Simulator, üçüncü oyunu için yeni bir fragman paylaştı. Fagmanda GTA 6'dan sızdırılan görüntüler yer alıyordu. GTA 6'nın geçen aylarda internete düşen görüntüleri hakkında Take-Two Interactive videoların tamamını kaldırmıştı ancak Goat Simulator 3 fragmanında sızdırılan görüntüler yer alıyordu.

FRAGMANIN İÇİNDE GTA 6 GÖRÜNTELERİNE GÖNDERME

Goat Simulator'ın geliştiricisi Coffe Stain North, oyun için hazırlanan fragmanda aslında Shaun adında bir NPC'yi tanıtıyordu ancak fragmanda yer alan ve röportaj yapan Shaun, GTA 6'nın sızdırılan görüntülerine atıfta bulunarak, "Aslında beni birkaç ay önce sızdırılan bazı görüntülerde görebilirsiniz." diyor.



Bu da GTA 6'nın başındakiler tarafından hoş karşılanmıyor. Bu sebeple fragman kısa süre içinde yayınlandığı gibi kaldırılıyor.

Öte yandan Microsoft yetkilileri tarafından, “Merakla beklenen Grand Theft Auto VI’nın 2024’te yayınlanması bekleniyor” açıklaması gelmişti. Bir belgenin 24. sayfasında yer alan bu ifade oyunseverleri heyecanlandırmaya yetmişti.