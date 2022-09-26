GTA 6 sızıntısının ardından yeni bilgiler gündeme geldi

26 Eylül 2022 Pazartesi, 18:44

Rockstar Games'in efsaneleşen oyun serisi GTA'nın yeni oyunu halen çıkmadı. Son oyunun üzerinden neredeyse 10 yıl geçti ve her yıl GTA 6'nın geliştirilme aşamasında olduğu aktarılıyordu.

Kısa bir süre önce gerçekleştirilen bir veri ihlali kapsamında GTA 6'nın içinden olduğu direkt Rockstar tarafından onaylanan görüntüler internete düştü. Veri ihlalini yapan kişinin 17 yaşındaki bir genç olduğu ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra tutuklandı. Öte yandan bu sızıntılar GTA 6'nın ne zaman çıkacağına yönelik yeni ve suni bir gündem oluşturmayı başardı.

GTA 6'nın ne zaman çıkacağı belirsiz ancak tahminler 2025'i gösteriyor

Oyunun sızdırılan görüntülerinin 'erken aşamadaki GTA 6' olduğu onaylandıktan hemen sonra oyunun ne zaman tam sürümünü görebileceğimiz soruları sorulmaya başlandı. Büyük sızıntı olmadan önce normalde 2024 yılında oyunun çıkacağı konuşuluyordu ancak sızıntı sonrası bu tarihin 2025 yılına sarkabileceği konuşulmaya başlandı.

Grand Theft Auto VI is set to release in 2025 — Adrien Perea (@PereaAdrien) September 25, 2022

GTA 6 hakkında daha önce öğrendiğimiz bilgiler ışığında; GTA tarihinde ilk kez Latin kökenli kadın bir karakter olacak, iki farklı hikayeye sahip iki farklı ana karakter olacak ve bunun dışında devasa büyüklükte bir oyun haritası bizleri karşılayacak.