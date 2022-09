GTA 6 sızıntısının ardından yeni bilgiler gündeme geldi

Rockstar Games'in efsaneleşen oyun serisi GTA'nın yeni oyunu halen çıkmadı. Son oyunun üzerinden neredeyse 10 yıl geçti ve her yıl GTA 6'nın geliştirilme aşamasında olduğu aktarılıyordu.

Kısa bir süre önce gerçekleştirilen bir veri ihlali kapsamında GTA 6'nın içinden olduğu direkt Rockstar tarafından onaylanan görüntüler internete düştü. Veri ihlalini yapan kişinin 17 yaşındaki bir genç olduğu ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra tutuklandı. Öte yandan bu sızıntılar GTA 6'nın ne zaman çıkacağına yönelik yeni ve suni bir gündem oluşturmayı başardı.

Oyunun sızdırılan görüntülerinin 'erken aşamadaki GTA 6' olduğu onaylandıktan hemen sonra oyunun ne zaman tam sürümünü görebileceğimiz soruları sorulmaya başlandı. Büyük sızıntı olmadan önce normalde 2024 yılında oyunun çıkacağı konuşuluyordu ancak sızıntı sonrası bu tarihin 2025 yılına sarkabileceği konuşulmaya başlandı.

Grand Theft Auto VI is set to release in 2025