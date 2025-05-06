GTA 6'nın ikinci fragmanı yayınlandı

Yayınlanma: 06.05.2025 - 20:23

Güncelleme: 06.05.2025 - 20:27

Rockstar Games tarafından çıkışı ertelenen GTA VI(GTA 6) için beklenen fragman geldi. Kısa bir sürede on milyonlarca izlenen fragman, oyunun neler sunacağına dair de ipuçları veriyor.

İlk fragmanda da gördüğümüz gibi bu fragmanda da Jason ve Lucia ikilisi suça karşı güçlerini birleştiriyor. Bu fragman bölümünde hapiste olan Lucia çıkıyor ve Jason ile düzene karşı başlattıkları mücadelelerini izliyoruz.

GTA 6 İÇİN BEKLENEN FRAGMAN GELDİ

Oyunun açıklama kısmında ise Jason ve Lucia her zaman destenin kendilerine karşı olduğunu bildikleri yazıyor. Çantada keklik olarak gördükleri şey ters gidince kendilerini Amerika'nın en güneşli yerinin en karanlık tarafında, Leonida eyaletine yayılan bir suç komplosunun ortasında bulurlar. Eğer hayatta kalmak istiyorlarsa birbirlerine her zamankinden daha fazla güvenmek zorundalar.

Fragmanla beraber oyunla ilgili bazı ayrıntılar da verildi. İki ana karakter yanında oyunda yer alacak tüm karakterler ise şu şekilde: