GTA 6'nın çıkışı ertelendi! İşte yeni tarih

Yayınlanma: 02.05.2025 - 19:35

Güncelleme: 02.05.2025 - 19:35

Çıkışı merakla beklenen GTA VI için yeni bir açıklama geldi. Rockstar Games tarafından yapılan resmi açıklamaya göre oyun bu ay gelmiyor hatta bu yıl da gelmiyor. Gelecek yılın mayıs ayına kadar ertelenen oyunun bu şekilde gecikmesinden kaynaklı olarak şirket üzgün olduklarını açıkladı.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Yapılan uzun açıklamada GTA VI'nın 26 Mayıs 2026 yılında çıkış yapmasının umulduğu aktarıldı.

Oyuna olan ilginin farkında olan Rockstar Games, aslında daha önceki aylarda ortaya çıkan iddiaları doğrulamış oldu. Bazı kaynaklar oyunun grafikleriyle ilgili yaşanan sorunlardan kaynaklı olarak oyunun 2026 yılına erteleneceğini sızdırmışlardı.

Şirket oyunun beklentileri karşılaması adına daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti. Açıklamanın devamında ise oyunla ilgili gelişmelerden oyunseverleri haberdar edeceklerini belirttiler.