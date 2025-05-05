Konsol satışlarına GTA 6 ertelemesi darbesi

Yayınlanma: 05.05.2025 - 15:53

Güncelleme: 05.05.2025 - 15:53

Uzun yıllardır merakla beklenen GTA 6'nın ertelendiği resmi olarak açıklanmıştı. Oyunun beklentisi sadece Rockstar Games'i değil Take-Two'yu da etkilemişti ve hisseleri en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Ancak oyunun 26 Mayıs 2026'ya ertelenmesi dengeleri değiştirdi.

GTA 6'NIN ERTELENMESİNİN ETKİLERİ İLERLEYEN SÜREÇTE KENDİNİ GÖSTERECEK

GTA 6'nın erteleme haberi konsol tarafını da etkileyecek. Oyun yeni konsollara geçişi hızlandıracakken, şu anda pek çok kişi yeni konsol almayı da erteleyecek.

Uzun vadede oyun sektörüne zarar verecek olan bu erteleme, Circana analistlerine göre henüz yeni konsollara geçiş yapmayan kişilerin kararlarını da etkileyecek. Bu gelişmeyle hem konsol satışlarında hem de toplam oyun satışlarında beklentiler düşürüldü.