GTA 6'nın yayınlanan ikinci fragmanı rekor kırdı

Yayınlanma: 09.05.2025 - 18:31

Güncelleme: 09.05.2025 - 18:31

GTA 6'nın çıkışı gelecek yıla ertelenmişti. Bunun etkileri sürerken, Rockstar'dan hamle geldi ve oyunun ikinci fragmanı yayınlandı. Yayınlanmasıyla milyonlarca kişinin izlemesi bir oldu. Fragman kısa sürede sadece YouTube üzerinde 84 milyon, diğer platformlardaki izlenmesi de dahil edildiğinde 24 saatte 470 milyonunun üzerinde kişiye ulaştı. Bu ise oyunun ilk fragmanın etkisinin de üzerine çıktığını gösteriyor.

GTA 6 ETKİSİ SÜRMEYE DEVAM EDİYOR

Tüm zamanların en çok beklenen oyunlarından biri olmayı başaran GTA 6, sadece fragmanlarla bile canlı kalabiliyor. Salı günü yayınlanan ikinci fragman sonrası sadece oyun dünyası değil, tüm internet aleminin gündem konusu GTA 6 oldu.

Bunun ardından ise Rockstar Games bir açıklama yaptı ve fragmanın ilk gününde 475 milyon izlenme aldığını duyurdu.

Oyunun ikinci fragmanı aktif olarak yaklaşık 93 milyon izlenmiş durumda ve her geçen gün de artmaya devam ediyor. Videoda çalan şarkı The Pointer Sisters’ın 1986 yılında çıkan Hot Together şarkısı olmuştu. Şarkı, açıklandığı kadarıyla Spotify'da dinlenmesi yüzde 182.000 oranında arttı.

İlk fragmanda yer verilen Tom Petty'nin Love Is a Long Road şarkısı da geçen dönemde yüzde 37.000 oranında artmıştı. The Pointer Sisters'a göre Tom Petty çok daha popüler olsa da bu GTA 6'nın müzik tarafında da ne kadar etkili olabileceğini kanıtlıyor.

Spotify’ın küresel yayın yönetmeni Sulinna Ong de konu hakkında bir yorum yaptı. Ona göre GTA'nın popüler kültürü etkileme gücü neredeyse başka hiçbir şeye benzemeyen bir etkiye sahip.