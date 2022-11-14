Güncel hisler, geçmişteki mutluluk anılarına müdahale edebilir

14 Kasım 2022 Pazartesi, 22:54

Phychological Science bülteninde yayımlanan bir araştırma, mutluluğa ulaşmanın bu kadar zor görünmesinin bir sebebinin de şimdiki hislerimizin geçmişteki mutlu anılarımıza müdahale etmesinden kaynaklanabileceğini kanıtlıyor.

MUTLU HİSSETMEK İLE DAHA İYİ HİSSETMEK ARASINDA BELİRLİ BİR YANILMA VAR

Populer Science Türkçe'nin içeriğinde College London Üniversitesi ve Oxford Üniversitesinde çalışan makale eş yazarı Alberto Prati ile Sorbonne Üniversitesinde çalışan eş yazar Claudia Senik'in bir röportajında aktardığı bilgilere yer veriliyor:

“Mutlu insanlar, hayattan duydukları memnuniyetin zamanla yükselişini abartma eğilimindedirler. Buna karşın mutsuz insanlar da mutluluk seviyelerinin azalma seviyesini abartma eğiliminde. Bu durum, mutlu hissetmek ile daha iyi hissetmek arasında belirli bir yanılma olduğunu gösteriyor.”

Prati ve Senik, an içindeki hislerimizin geçmişteki mutluluğa dönük anılarımızı nasıl etkilediğini araştırmak üzere dört boylamsal anketin verisini analiz etti.

İkili ilk olarak Alman Sosyo-Ekonomik Paneli’nin Alman vatandaşlarının mutluluk seviyesi üzerinde yürüttüğü ve halen devam eden verileri analiz edip, 2006-2016 arasında 11.056 katılımcının yanıtına odaklandı.

SÜREKLİ GELİŞME SERGİLEYEN BİR TABLO SEÇMESİ

Katılımcılar her yıl 1 ile 10 arasındaki bir ölçekte hayatlarından ne kadar memnuniyet duyduklarını aktardı. 2016’da bu kişilerden, geride kalan on yılda hayattan duydukları memnuniyetin gidişatını en iyi yansıyan dokuz grafikten birini seçmeleri de istendi.

Prati ve Senik, katılımcıların grafik seçimlerinin genellikle geçmişte verdikleri yanıtları yansıttığını aktarıyor makalelerinde. Bulgulara göre hayattan daha fazla memnuniyet duyduğunu belirten kişilerin, sürekli gelişme sergileyen bir tablo seçmesi daha muhtemel. Orta halli memnuniyet duyan kişilerin hafif gelişme gösteren bir tabloyu seçmesi ve hayattan duyduğu memnuniyetin daha düşük olduğunu belirtenlerin ise mutluluk seviyelerindeki inişleri gösteren bir tabloyu seçmesi daha olası.

“İnsanlar hayatları hakkında nasıl hissettikleri hatırlayabiliyor fakat ayrıca bu anıyı, şu anki hissetme şekilleriyle karıştırma eğilimi gösteriyorlar” diyor Prati ve Senik.

“Dolayısıyla bugün mutlu hissetmek, düne göre daha iyi hissetmek anlamına geliyor. Motiveli hafıza ve öğrenme bakımından olası sonuçlar taşıyan bu hatırlama yapısı, mutlu insanların neden daha iyimser olduğunu, tehlikeleri daha düşükmüş gibi algıladığını ve yeni deneyimlere daha açık olduğunu açıklayabilir.”