Güncelleme yapmayan iPhone kullanıcıları için ciddi güvenlik riski var

Apple yeni güncellemeler gönderdiği gibi eski cihazlarını da güncel tutuyor. Özellikle güvenlik açıklarına karşı önlem alan şirketin geçen hafta yayınladığı güncelleme Coruna güvenlik açığını gideriyordu. Google Threat Intelligence Group'tan güvenlik araştırmacıları iOS 18'de kalan bazı kullanıcıların ciddi risk altında olduğunu duyurdu.

Ciddi güvenlik açıkları bulan araştırmacılar, iOS 18.4 ile iOS 18.6.2 arasındaki sürümleri kullanan iPhone kullanıcılarının mesajları, rehberi, kayıtlı parolaları ve kripto cüzdanları gizlice ele geçirilebileceğini belirtti.

Belirtildiğine göre DarkSword ile bağlantılı CVE-2025-31277 açığı iOS 18.6 ile giderilirken, CVE-2026-20700 açığı ise iOS 26.3 güncellemesiyle kapatıldı. CVE-2025-43529 ve CVE-2025-14174 numaralı güvenlik açıkları iOS 18.7.3 ile iOS 26.2 sürümlerinde kapatılırken, CVE-2025-43510 ve CVE-2025-43520 numaralı açıklar ise iOS 18.7.2 ile iOS 26.1 sürümlerinde yer aldı.

Bunların ardından Apple'dan yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

Güvenlik araştırmacıları yakın zamanda kötü amaçlı web içeriği aracılığıyla iOS'in güncel olmayan sürümlerini hedef alan web tabanlı saldırılar tespit etti. Örneğin, iOS'in eski bir sürümünü kullanıyorsanız ve kötü amaçlı bir bağlantıyı tıklarsanız veya ele geçirilmiş bir web sitesini ziyaret ederseniz iPhone'unuzdaki verilerinizin çalınma riski olabilir.

Bu sorunların tespit edilmesi üzerine biz de ayrıntılı şekilde araştırıp en son işletim sistemi sürümlerinin güvenlik açıklarını ele almak ve bu tür saldırıları önlemek için mümkün olan en kısa sürede yazılım güncellemeleri yayınladık.

iPhone yazılımınızı güncel tuttuysanız zaten korunuyorsunuzdur. Yazılımınızı güncel tutmak, Apple ürünlerinizin güvenliğini sağlamak için yapabileceğiniz en önemli şeydir. Güncellenmiş yazılımın yüklü olduğu aygıtlar, bildirilen bu saldırılar nedeniyle risk altında değildi. Kilit Modu'nun etkinleştirildiği aygıtlar, güncel olmayan yazılımlar yüklüyken bile bu saldırılara karşı korunur ancak bu aygıtlar da mümkün olan en kısa sürede en son iOS sürümüne güncellenmelidir.