Yapay zeka telefonlardaki uygulamaları tarihe gömebilir mi?

Yapay zekanın teknoloji dünyası başta olmak üzere pek çok sektörü domine ettiğini görüyoruz. Bunun akabinde neredeyse her şirket operasyonlarına yapay zekayı katmaya başlamışken, Nothing şirketinin CEO'su Carl Pei'den bir açıklama geldi. Pei, katıldığı bir konferansta akıllı telefon deneyiminin yapay zeka ile gelecekte tamamen değişeceğini öngördüğünü söyledi.

Pei'ye göre uygulamalar tarih olacak ve uygulamalarını yapay zeka algoritmalarına göre ayarlayan şirketler kalıcı olacak:

Uygulamaların tarih olacağını herkesin anlaması gerekiyor. Eğer girişiminizin tüm olayı sadece bir uygulamadan ibaretse, isteseniz de istemeseniz de bu düzen değişecek. Çok güçlü bir markanız veya dağıtım ağınız varsa süreci biraz erteleyebilirsiniz belki. Onun dışında herkesin bakış açısını değiştirmesini öneriyorum. Örneğin gelecek, işleri sizin yerinize halleden yapay zeka ajanlarındaysa, neden uygulamanızı bu ajanların rahatça kullanabileceği bir API ya da MCP sistemine açmıyorsunuz? Bazı şirketlerin akıllı telefonlarda insan dokunuşlarını taklit etmeye çalıştığını görüyorum. Mesela bir yapay zeka ajanı Uber uygulamasını açıp adresi tek tek yazmaya çalışıyor. Bu gelecek değil. Gelecek, bu yapay zeka ajanlarının insan arayüzlerini kullanması değil. Ajanların kullanması için özel bir arayüz oluşturmanız gerekiyor. Bence bu geleceğe daha uygun bir yöntem olur.

Pei, bu söylemi ilk kez dile getirmiyor. Daha önce akıllı telefonlarda tek bir uygulamanın olacağını onun da telefonun işletim sistemi olacağını belirtmişti. Şirketi Nothing için de bu vizyonu benimseyen Pei ve ekibi farklı amaçlarda kullanılmak üzere uygulamalar geliştiriyor.