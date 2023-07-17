Güneş, Dünya’yı 65 saat sürecek günlerden nasıl kurtardı?

Yayınlanma: 17.07.2023 - 09:03

Güncelleme: 17.07.2023 - 09:03

Dünya'nın dönüşü, Ay ile etkileşimleri sebebiyle yavaşlıyor. İki milyar yıl önce, bu değişimlerde yaklaşık bir milyar yıl süren bir duraklama oldu. Yeni bir çalışma bu duraklamayı açıklamanın yanı sıra, bu duraklama hiç yaşanmasaydı günlerimizin ne kadar süreceğini de hesaplıyor ve bu hesaplamanın ilginç de olsa, hoş olmayan bir sonucu gösterdiği söylenebilir.

DÜNYA'NIN DÖNÜŞÜ YAVAŞLARSA GÜNLER DAHA UZUN OLUR

Chip'te yer alan detaylara göre fizikçiler, Ay'ın Dünya'dan uzaklaştığını yüzyıllar önce fark ettiler ve dönme momentumundaki bu değişim, Dünya'nın dönüşünün yavaşlamasını gerektiriyor, bu da günleri daha uzun yapıyor.

Son zamanlarda jeologlar, tarihin birden fazla noktasında günün uzunluğunu ölçmemize imkan tanıyan ve ne kadar yavaşlamanın meydana geldiğini gösteren kanıtlar buldular.

Bu değişim düzenli bir şekilde gerçekleşmek yerine farklı hızlarda ilerliyordu ve hatta durduğu bir dönem bile oldu. Bir ay önce, bir makale bunun meydana geldiği dönemle ilgili tahminler sağladı ve nedenini açıkladı. Başka bir ekip, olayları biraz farklı bir şekilde zamanlamış olsa da, bağımsız olarak nedenler hakkında benzer sonuçlara ulaştı. Ancak yeni makalelerinde bir adım daha ileri gidiyorlar ve yavaşlama azalmasaydı günün ne kadar süreceğini hesaplıyorlar.

GÜNEŞ, DÜNYA'NIN DÖNÜŞÜNÜ HIZLANDIRAN ETKİYE SAHİP

Her iki ekibin de açıklamaları, Güneş'in Dünya'nın dönüşünü yavaşlatmak yerine hızlandırdığı yönünde. Dünya tarihinin büyük bölümünde, bu kuvvet Ay'ınkinden çok daha küçük olduğu için, dönüşün net etkisi, yalnızca Ay'ın etkisi altındaki ile benzer bir oranda yavaşlamıştır. Ancak, jeologların "sıkıcı milyar" olarak adlandırdıkları bir dönemde, Güneş'in kuvveti Ay'ınkini yaklaşık olarak dengeleyecek kadar güçlüydü.

Ay, okyanuslarda ve daha az ölçüde atmosferde bir gelgit etkisi yaratır. Gelgitler okyanusun tabanı ve okyanustaki su arasında sürtünmeye sebep olur. Ayrıca Ay'ın yükselttiği suyun da geride kalarak daha fazla sürüklenme oluşturması Dünya'nın dönüşünü yavaşlatır.

Güneş de benzer bir etkiye sahip ancak Güneş'in etkisi, Dünya'nın dönüşünü yavaşlatmak yerine hızlandırıyor.

Bir milyar yıl önce atmosfer daha sıcaktı ve farklı gazlardan oluşuyordu. Ayrıca günün yarısında atmosfer sisteminde doğal bir rezonans vardı. Bütün bunlar Güneş'in gücünü artırırken, o sırada daha kısa olan gün, Ay'ın gelgitlerinin rezonansına müdahale etti. Bu dönemde gün uzunluğu 20 saatken, 10 saatlik bir rezonans bulunuyordu.

Yazarlar, Güneş'in etkisi olmasaydı, rezonans döneminde büyük, öncesinde ve sonrasında küçük, Dünya'nın oluştuğu zamanki 10 saatten bugün 65 saate uzayacaktı.

Böyle bir durumda, günler çok daha sıcak ve geceler çok daha soğuk olurdu. Evrim ne kadar muhteşem olsa da, pek çok türün sıcaklıktaki bu tür şiddetli dalgalanmalarla başa çıkabileceğine şüphe ile yaklaşılıyor. Dünyadaki yaşam sona ermeyebilirdi, ancak muhtemelen çok daha az yaygın olacaktı.