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Güneş kaynaklı jeomanyetik fırtına uyarısı yapıldı

Güneş kaynaklı jeomanyetik fırtına uyarısı yapıldı

1.06.2025 21:03:00
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Güneş kaynaklı jeomanyetik fırtına uyarısı yapıldı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş'te 30 Mayıs'ta meydana gelen patlamanın ardından 1 Haziran itibarıyla Dünya'da "şiddetli (G4)" düzeyde jeomanyetik fırtına gözlemlendiği uyarısında bulundu.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, NOAA'ya bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC) tarafından Güneş'te 30 Mayıs'ta meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu fırtınanın elektrik altyapısı, uydu sistemleri ve navigasyon sinyalleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği, bunun da özellikle elektrik iletim hatlarında voltaj kontrol sorunlarına ve geçici aksamalara yol açabileceği kaydedildi.

1 ve 2 Haziran boyunca şiddetli fırtına seviyelerinin devam edebileceği belirtilen açıklamada, 3 Haziran'dan itibaren ise etkisinin hafif-orta (G1-G2) seviyelere gerilemesinin beklendiğini aktarıldı.

Açıklamada, özellikle yüksek bölgelerde Kuzey Işıklarını gözlemlemenin mümkün olabileceğine işaret edildi.ca

İlgili Konular: #uzay #güneş #Güneş patlaması

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