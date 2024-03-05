Güneş pillerinin verimliliği farklı elementlerle yüzde 40 arttı

Yayınlanma: 05.03.2024 - 08:42

Güncelleme: 05.03.2024 - 08:42

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Optisyenlik Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Atasoy, yaklaşık 4 yıldır TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerinde ince film tabanlı güneş pilleri üzerine çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Üniversitenin Merkezi Araştırma Laboratuvarı Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde güneş hücrelerinin verimini arttırmaya yönelik proje geliştirdiklerini belirten Atasoy, bu kapsamında bakır, çinko, kalay ve selenyum elementlerinin bir araya getirilmesiyle oluşan güneş pillerinin hücre performansını araştırdıklarını anlattı.

FARKLI TİPTE MALZEMELER KULLANILDI

Farklı tipte atomlar katkılayarak bu malzemelerin yapısal ve opto-elektronik özelliklerini iyileştirdiklerine dikkati çeken Atasoy, şöyle konuştu:

"Aslında farklı tipteki malzemeleri uyguladık. Mangan, germanyum, gümüş gibi malzemeleri bu yapılara katkılayarak yapıların özelliklerini iyileştirme amacı güdüyoruz. Bu sayede yüzde 40 seviyesinde bir verim iyileştirmesini sağladık. Güneş enerjisi santralleri ve birçok güneş uygulaması, silisyum tabanlı güneş hücrelerinden oluşmaktadır. Silisyum tabanlı güneş hücreleriyle bizim odaklandığımız ince film tabanlı güneş hücreleri arasında birtakım farklılıklar var. İnce film tabanlı hücrelerin getirdiği birtakım artılardan söz edebiliriz. Özellikle silisyum tabanlı güneş hücrelerinde kullanılan silisyum altlık yaklaşık 200 mikron mertebesinde kalınlığa sahiptir ancak bizim kullandığımız ince filmler ise bunun yüzde 1'i kadar yani 1-2 mikron mertebesinde, aynı hücre performansını ince film tabanlı hücreler ile sağlayabilmekteyiz."

Atasoy, ince film tabanlı güneş hücrelerinin 1-2 mikron kalınlıkta bile güneşten gelen ışınların önemli bir kısmını soğurabildiğini belirterek, kullanılan elementlerin doğada bol bulunmasının maliyeti düşürdüğünü ifade etti.

İnce film güneş pili uygulamalarının cam altlıkların yanı sıra esnek altlıklara da uygulanabildiğini anlatan Atasoy, "Bu anlamda günlük yaşamda kullandığımız telefon, bluetooth kulaklık gibi küçük elektronik eşyaların taşınabilir güneş pilleriyle şarj edilebilme imkanı da sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Atasoy, konuyla ilgili 3 uluslararası, bir de ulusal makalesinin bulunduğunu sözlerine ekledi.