Bükülebilir ve ince güneş pilleri üretildi

Çin'deki araştırmacılar esnek yapıda silikon bazlı yeni bir güneş pili üretmeyi başardı. Bu piller pek çok alanda kullanılabilecekler.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 12:21
Bükülebilir ve ince güneş pilleri üretildi
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Bilim insanları kağıttan daha ince bükülebilir güneş pilleri üretti. Bu piller, uzay aracı ve çatılar gibi kavisli yüzeylerde pratik bir kullanım sağlayabilir.

Güneş pilleri üzerine yüzlerce çalışma yapılıyor. Bu çalışmalar kullanım alınana göre pile özellik eklemeye dayanıyor. Çin'deki Jiangsu Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki (JUST) araştırmacılar tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında hem çok ince hem de esnek piller geliştirildi.

ESNEK VE İNCE AYNI ZAMANDA DAHA VERİMLİ

Bu güneş pilleri A4 kağıdandan daha ve ince silikon bazlılar. Avustralya Curtin Üniversitesinden ve Çin merkezli LONGi Green Energy Technology'den araştırmacılar da bu çalışmaya katkı sağladılar.

Sürdürülebilir güneş enerjisine dönüşüm kapsamında silikon bazlı güneş pilleri sıklıkla tercih ediliyor. Her ne kadar yıllar içinde güneş pillerini yerleştirme maliyetleri düşse de düz ve sert panellerin kullanıldığı yere monte edilmesinde zorluklar bulunuyordu. Uygulamalar da kısıtlıydı. Esnek yapıdaki bu yeni güneş pili ise farklı yüzeylere daha kolay uygulanabilir.

Rulo şeklinde bükülebilen ve 50 mikrometre kalındığında olan bu güneş pilleri, uydulara, uzay tabanlı cihazlara ya da drone ve giyilebilir cihazlar gibi çeşitli alanlarda kullanılabilirler.

Esnek güneş pili ile yalnızca daha pratik bir kullanım değil aynı zamanda yüzde 26 oranında dönüşüm verimliliğine ulaşıldı.


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