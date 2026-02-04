Güneş'te dört büyük patlama: Elektrik kesintileri olabilir!

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi, Güneş’te meydana gelen olağanüstü hareketliliğe karşı dünyayı uyardı. 1 Şubat’ta başlayan ve ardı ardına gelen patlamalar, Güneş’in en güçlü kategorisi olan ‘X sınıfı’ patlamalar olarak kayıtlara geçti.

TARİHİN EN GÜÇLÜ 19. PATLAMASI

Güneş yüzeyindeki hareketlilik, 1 Şubat günü UTC (Eş Güdümlü Evrensel Zaman) ile 12:33’te X1.0 şiddetinde bir patlamayla başladı. Ancak asıl devasa sarsıntı 11 saat sonra, saat 23:37’de yaşandı. X8.1 şiddetindeki bu patlama, Ekim 2024’ten bu yana kaydedilen en güçlü, dünya tarihindeki ise en güçlü 19’uncu patlama olarak bilim literatürüne girdi.

'RGN 4366' GRUBU HEDEF ALDI

Bilim insanları, bu yüksek enerjili patlamaların tamamının Güneş yüzeyinde yeni beliren ‘RGN 4366’ adlı güneş lekesi grubundan kaynaklandığını tespit etti. Bu grubun tam olarak Dünya’ya dönük olması, yüksek enerjili parçacık olayları ve Koronal Kütle Atımı (CME) ihtimalini en yüksek seviyeye çıkardı.

DÜNYA’YI NELER BEKLİYOR?

Güneş’ten fışkıran devasa plazma bulutlarının Dünya’nın manyetik alanıyla etkileşime girmesi bekleniyor. Uzmanlar bu etkileşimin iki temel sonucu olacağını belirtiyor:

Teknolojik Riskler: Uyduların işleyişinde bozulmalar, güç şebekelerinde ani dalgalanmalar, GPS ve radyo frekansları gibi iletişim teknolojilerinde kesintiler yaşanabilir.

Görsel Şölen: Atmosferle etkileşime giren parçacıklar, normalde sadece kutup bölgelerinde görülen auroraların (kutup ışıkları) daha düşük enlemlerde de izlenmesine olanak sağlayabilir.

DÖNGÜ HENÜZ BİTMEDİ

Güneş, 11 yıllık aktif evresini geride bırakmış olsa da bilim insanları bu tür "heyecan verici" ve riskli olayların 2030’da başlayacak yeni döngüye kadar sürebileceğini vurguluyor. Uzaydaki karmaşayı önlemek adına tüm veriler, bilim dünyasının ortak referans noktası olan UTC saatiyle takip edilmeye devam ediyor.