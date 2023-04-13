Ispace'in uzay aracının nisan sonu Ay'a varması bekleniyor

Yayınlanma: 13.04.2023 - 06:01

Güncelleme: 13.04.2023 - 09:56

Başkent Tokyo merkezli Ispace Inc. şirketinin açıklamasına göre, "Hakuto-R" keşif programı kapsamında geliştirilen uzay aracının 26 Nisan'da Japonya yerel saatiyle 01.40 sularında Ay'a iniş yapması bekleniyor.

Ispace kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Hakamada Takeşi, açıklamasında "Ticari Ay misyonlarının yeni çağının başlangıcı olabilecek tarihi bir güne tanıklık etmeyi bekliyoruz." dedi.

YÜZEY ARAŞTIRMALARI YAPACAK

Japon Devlet Televizyonu NHK, başarılması halinde özel bir şirket üretimi uzay aracının ilk kez Ay yüzeyine ineceğini aktardı.

2,3 metre yüksekliğinde ve 2,6 metre enindeki uzay aracı, kargosunda, dönüştürülebilir küçük bir robot taşıyor.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile oyuncak firması Tomy tarafından üretilen robot, yüzey araştırmaları yapacak.

Mürettebatsız uzay aracı, Aralık 2022'de ABD'nin Cape Canaveral üssünden SpaceX Falcon 9 roketiyle Ay'a gönderilmişti

O dönem yapılan açıklamada uzay aracının, Nisan 2023 sonunda Ay'a ulaşmasının tahmin edildiği bildirilmişti.

Keşif programı, ismini, Japon halkınca, Ay üzerinde yaşadığına inanılan beyaz bir tavşan türünden alıyor.