Çöplerimizi uzaya gönderebilir miyiz?

Yayınlanma: 11.04.2023 - 16:39

Güncelleme: 11.04.2023 - 16:40

Gezegenimiz çok fazla çöp barındırıyor. Sanayi Devrimi'nden bu yana insanlar gökdelenlerden köprülere, giysilerden plastik poşetlere kadar 30 trilyon ton malzeme üretti. Çoğu hala atık olarak bizimle... Peki atıklarımızı koyacak yerimiz kalmazsa ne olur? Uzayı çöp kutusu olarak kullanabilir miyiz?

Küresel olarak insanlar her gün toplam 350 milyon ton çöp üretiyor. Daha da kötüsü, dünyadaki çöpün çoğu yanlış yönetiliyor; karaya, su yollarına ve şehir ve kasabalardaki açık çöplüklere atılıyor. Bu da insanları ciddi sağlık risklerine maruz bırakıyor. Bitkilere, toprağa zarar veriyor ve birçok atık okyanuslara karışıyor.

UZAYA ÇÖP ATMAK MI?

Uzaya çöp göndermek göründüğü kadar garip değil. Ne de olsa, dışarıda - bugün bildiğimiz kadarıyla - pek çok yer var.

Bazı araştırmacılar uzaya atık göndermeyi önerdiler. İlk olarak göndermek için nükleer santrallerden çıkan kullanılmış radyoaktif yakıt çubuklarını düşündüler. Nükleer atığın on binlerce yıl boyunca son derece tehlikeli olmaya devam edeceği doğru ve insanlar şimdiye kadar nükleer atıkları Dünya'da güvenli bir şekilde dönüştürme konusunda berbat bir iş çıkardı.

Ancak bu öneriler pek çok nedenden dolayı hiçbir zaman ilerleme kaydetmedi .

Risklerden biri: Tonlarca yüksek oranda radyoaktif atık taşıyan bir roket kalkış sırasında patlarsa ne olur?

Bir diğeri: Radyoaktif atıkları uzaya göndermenin maliyeti Dünya'da güvenli bir şekilde depolamanın zaten yüksek olan fiyatından çok daha yüksek olacaktır.

Ayrıca, kırık uydular ve meteor kalıntıları da dahil olmak üzere gezegenin yörüngesinde dönen çok sayıda " uzay çöpü " var. NASA , Dünya'nın yörüngesinde bilye büyüklüğünde veya daha büyük yarım milyondan fazla parça olduğunu tahmin ediyor. Yüksek hızlarda hareket ederler, böylece bir çarpışmada uzay aracına gerçekten zarar verebilirler. Bu pek akıllıca olmaz.

ÇOK DAHA İYİ BİR STRATEJİ

İşte çok daha iyi bir strateji: Çöplüklere, yakma tesislerine, karadaki açık çöplüklere ve okyanuslara giden atık miktarını azaltın. Bu işin bir kısmı, tek kullanımlık plastik poşetlere izin verilip verilmeyeceği gibi konularda kurallar koymak hükümetlere düşüyor. Ancak insanların günlük yaşamlarında israfı azaltmak için yapabilecekleri pek çok şey var.

Hayatınızdaki israfı azaltmak istiyorsanız tek kullanımlık plastik ürünler yerine tekrar kullanılabilir kupalar, çatal bıçak takımları veya market poşetlerini tercih edin. Amerika'da birçok kasaba ve şehir bunu kural haline getirdi.

Ayrıca yemek artıkları gibi organik atıkları toplayıp bunları bahçıvanların gübre olarak kullandığı toprak benzeri bir malzeme olan kompost haline getirebilirsiniz.

İkinci el eşya ve kıyafet satın alabilir ve kullanmadığınız ama yine de kullanılabilir olan eşyalarınızı bağışlayabilirsiniz.

Kağıt, plastik, cam ve alüminyumun geri dönüştürülmesi de iyi bir seçenektir.

Ayrıca, geri dönüştürülmüş malzemelerden yeni ürünler yapmak daha az enerji gerektirebileceğinden, iklim değişikliğini yavaşlatmaya da yardımcı olur. 2018'de ABD'deki belediye katı atıklarının yaklaşık üçte biri geri dönüştürüldü ya da kompost haline getirildi.

Plastik torbalar ve pipetler gibi bazı öğelerin geri dönüştürülmesi zor olabilir. Ancak alüminyum kutular, kağıt, karton ve bazı plastik türleri çok daha yüksek oranlarda başarıyla geri dönüştürülür. Bu materyalleri kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Çöplerimizi koyacak yer kalmadan önce, israfı azaltmak için birçok seçenek var. Denemeye başladığınızda düşündüğünüzden daha kolay olduğunu göreceksiniz.