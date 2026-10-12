Cumhuriyet Gazetesi Logo
Güney Kore ordusu robotlardan yararlanacak

Güney Kore ordusu robotlardan yararlanacak

12.10.2026 20:05:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Güney Kore ordusu robotlardan yararlanacak

Güney Kore ordusu, operasyonel verimliliği artırmak ve sahada görev yapan askerlere duyulan ihtiyacı azaltmak için yapay zeka tarafından özel olarak eğitilmiş insansı ve çok bacaklı robotlardan faydalanacak.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, başkent Seul'de ordunun yapay zeka teknolojilerini kullanma kapasitesini artırmanın amaçlandığı "yapay zeka dönüşüm üssü" girişimi kapsamında tören düzenledi.

Bu uygulama kapsamında insansı ve çok bacaklı robotlar sahada kullanılmaları için yapay zeka modelleri tarafından eğitilecek.

Tehlikeli bölgelere malzeme sevkiyatı, patlayıcı mühimmatların imhası ve mayınların temizlenmesi gibi faaliyetlerde özel olarak eğitilmiş robotlardan yararlanılacak.

Böylece operasyonel verimliliğin artırılması ve askeri birliklerin tehlikeli saha faaliyetlerinde görev yapma ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, ülke genelinde 5 "yapay zeka dönüşüm üssü" kurulacak.

İlgili Konular: #robot #güney kore

İlgili Haberler

Üretken yapay zeka mesleklerden çok görevleri dönüştürecek
Üretken yapay zeka mesleklerden çok görevleri dönüştürecek Üretken yapay zekanın iş dünyasında meslekleri tamamen ortadan kaldırmaktan çok mevcut görevleri dönüştüreceğini belirtiliyor.
Etçil bitkiler insan yiyebilir mi?
Etçil bitkiler insan yiyebilir mi? Türkiye'de pek sık rastlanmasalar da etçil bitkiler dünyanın pek çok yerinde 'böcek' dışında daha büyük canlıları yiyebilir. Peki insanlar için bu bir risk midir?
Yapay zeka, yayıncılıkta yeni bir telif ve lisanslama alanı oluşturabilir
Yapay zeka, yayıncılıkta yeni bir telif ve lisanslama alanı oluşturabilir Yapay zeka şirketlerinin kitap ve yayıncılık içeriklerini telif ödemeden veri setlerinde kullanması, yayıncılık sektöründe yeni bir telif ve lisanslama tartışmasını beraberinde getirirken, sektör temsilcileri içeriklerin hangi koşullarda kullanıldığının şeffaflaştırılması ve hak sahiplerinin adil biçimde korunması gerektiğini belirtiyor.