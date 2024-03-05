Güney Kore'deki iki çip üreticisi Kuzey Kore tarafından hacklendi

Güney Kore, ülkedeki iki çip üreticisi firmanın Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından hacklendiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 14:03
Güney Kore'deki iki çip üreticisi Kuzey Kore tarafından hacklendi
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Milli İstihbarat Teşkilatından (NIS) yapılan yazılı açıklamada, söz konusu bilgisayar korsanlarının 2023 Aralık'ta ve geçen ay iki çip ekipmanı şirketinin sunucularına sızarak ürün tasarımlarını ve tesislerinin fotoğraflarını çaldıklarının değerlendirildiği belirtildi.

KUZEY KORELİ HACKERLAR PEK ÇOK ÜLKENİN SANAL VARLIĞINI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR

Açıklamada, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının ülkenin silah, füze ve uydu programları için Güney Koreli çip üreticisi firmaları hacklemiş olabileceğine işaret edilerek "Kuzey Kore, yaptırımlar nedeniyle temininde güçlük yaşadığı çipleri kendileri üretmeye hazırlanıyor olabilir." değerlendirmesi yapıldı.

NIS'in açıklamasında çip ve çip parçaları üreten şirketler, siber saldırılara karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldı.

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, Güney Kore başta olmak üzere çok sayıda ülkenin sanal varlıkları, resmi evrakları ve savunma sanayisi faaliyetlerine yönelik saldırılar düzenlediği biliniyor. Öte yandan, söz konusu bilgisayar korsanlarının 2016'dan bu yana yaklaşık 3 milyar dolar değerinde sanal varlık çaldığı belirtiliyor.

Uluslararası gözlemciler, çalınan bu paraların Kuzey Kore'nin yaptırımlara maruz kalan nükleer ve füze programlarına aktarıldığını kaydetti.


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