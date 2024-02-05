Zeka oyunları finalistini eleyen 'mikroçip' sorusu: '0 TL' ile ayrıldı

Yayınlanma: 05.02.2024 - 16:41

Güncelleme: 05.02.2024 - 16:41

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de popüler olan bilgi yarışması geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle 20:00'da yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yarışmaya damga vuran yarışmacılar vardı elbette. Bunlardan biri de Sena Aleyna Erdoğan oldu.



İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan yarışmacı kendisini sınamayı sevdiği için bir para ödülü olarak hedef koymadığını ve görebildiği kadar çok soru görmek istediğini söyledi.







2018 ve 2019 yıllarında Türkiye zekâ oyunlarında finalist olma başarısı gösteren 22 yaşındaki yarışmacı 2 bin TL değerindeki ilk sorususunu başarıyla geçti.



Ardından sıra 5 bin lira değerindeki ilk baraj sorusuna geldi. Bu kısımda yarışmacıya "Türkiye’de hangi ikisi mikroçip taktırılması zorunlu olan evcil hayvandır?" sorusu soruldu.



Soru sorulmasının üzerinden 5 saniye geçtikten sonra "A şıkkı Bukalemun ve İguana" diyen Sena Hanım "son kararım" diyerek cevabını tasdikledi.



Bu cevabıyla hem ekran başındaki hem de stüdyodaki izleyicileri "yok artık!" dedirten genç yarışmacı doğru cevabın "C Şıkkı Köpek ve Kedi" olduğunu görünce de epey şaşırdı.

Bir hayli heyecanlanan yarışmacı "Evet heyecanıma yenik düştüm. Mikroçip denildiğinde daha komplike bir şey düşündüm. Bu koltuğun heyecanını tatmak ayrı oluyormuş" ifadelerini kullandı.







Sena Hanım, İmirzalıoğlu'nun "Türkiye'de sanırım iki yıldır uygulanıyor. Kedi ve köpeklere mikroçip takılıyor" sözleri üzerine "Belki güncel haberleri çok takip etmediğimdendir" yanıtını verdi.



Baraj sorusunda verdiği yanlış cevap yüzünden herhangi bir para ödülü de alamayan yarışmacı sıfır çekerek stüdyodan ayrıldı.