Epic Games'in 29 Ocak'a kadar ücretsiz vereceği oyun

22.01.2026 22:58:00
Epic Games, her hafta ücretsiz olarak oyun hediye etmeye devam ediyor. 29 Ocak tarihine kadar ücretsiz verilen oyun ise Rustler oldu.

Epic Games, her hafta büyüklü küçüklü oyunlar hediye ediyor. Eğer Epic hesabınız varsa giriş yapıp haftanın ücretsiz oyununa tıklarsanız oyunu kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Platform, 29 Ocak tarihine kadar Rustler- Grand Theft Horse oyununu ücretsiz olarak sunuyor. 

Oyun, klasik GTA oyun deneyimini bağımsız bir yapım olarak orta çağ görünümünde sunmayı hedefleyen bir yapıya sahip. Mizah dozu yüksek olduğu aktarılan oyun, Steam'de de çoğunlukla beğenilmiş. Oyunda aynı zamanda Türkçe dil desteği de sunuluyor. 

 

