Güvenlik odaklı iOS ve Android uygulamaları yayınlandı

Yayınlanma: 08.07.2024 - 16:55

Güncelleme: 08.07.2024 - 16:55

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, mobil kullanımın giderek yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcıların siber güvenliklerini sağlam ve kapsamlı bir şekilde korumaları hayati önem taşıyor.

Kaspersky tarafından geliştirilen söz konusu uygulamalar mobil kullanıcıların güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Güncellemeler, dijital ortamda daha yüksek koruma seviyesi, artırılmış gizlilik ve sorunsuz ve kolay bir kullanıcı deneyimi için gelişmiş kullanılabilirlik sağlıyor.

iOS İÇİN 'GÜVENLİK TARAMASI' ÖZELLİĞİ

Kaspersky'nin iOS cihazlar için geliştirdiği uygulamada, akıllı telefondaki tüm güvenlik sistemlerini kontrol eden ve kullanıcıların en güçlü koruma modunu etkinleştirmelerine yardımcı olan "Güvenlik Taraması" düğmesi bulunuyor.

Bu uygulama sayesinde kullanıcılar VPN, kimlik avı önleme ve diğer güvenlik özelliklerini açmak için öneriler alabiliyor. Ayrıca, Safari için geliştirilen "Özel Tarama" uzantısı, izleme sistemlerinin kullanıcı davranışları hakkında bilgi toplamasını önlüyor. Safari'nin "Anti-Banner" özelliği sayesinde ise iOS sahipleri zararlı olabilecek banner reklamlarını engelleyebiliyor.

Kaspersky, kullanım kolaylığı sağlamak adına "Siri Kısayol" özelliğini de ekledi. Kullanıcılar, tek bir düğmeye dokunup "Hey Siri" diyerek sesli komutlarla VPN'lerini kolayca açıp kapatabiliyor.

Her iki mobil platform için gizlilik koruması, yeni "Kimlik Hırsızlığı Kontrolü" özelliği ile geliştirildi. Bu özellik, kullanıcılara belirli bir telefon numarasına bağlı hesaplardan sızan tüm bilgileri izleme ve etkilenen hesapların şifresini değiştirme gibi koruma önlemleri sunuyor. Bu özellik yalnızca Kaspersky Premium'da kullanılabiliyor ve Kaspersky web sitesinden satın alındıktan sonra akıllı telefonda etkinleştirilebiliyor. Şirket, bu özelliği 2024 içinde Kaspersky Premium'un doğrudan uygulamaları içinde sunmayı planlıyor.

Kaspersky tarafından geliştirilen güncellemeler arasında "Karanlık Modu" da yer alıyor. Bu özellik, hem iOS hem de Android platformlarında kullanılabilen, kullanıcıların daha rahat bir görüntüleme deneyimi yaşamalarını sağlayan önemli bir UX tasarım unsuru olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova, artan mobil cihaz kullanımının koruma önlemlerinin artırılmasını gerektirdiğine işaret ederek şunları söyledi: