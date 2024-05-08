Kaspersky'dan Interpol'e eğitim serisi

Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:05

Güncelleme: 08.05.2024 - 13:05

Interpol görevlileri, 2019'da Kaspersky ve Interpol arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının bir parçası olarak Eylül-Aralık 2023 tarihleri arasında Tersine Mühendislik 101, Hedefli Kötü Amaçlı Yazılım Tersine Mühendisliği ve Windows Olay Müdahalesi eğitimleri aldı.

Kaspersky Uzman Eğitimi, çok sayıda kuruluş ve akademik kurum tarafından siber suçlarla mücadelede becerilerini geliştirmek için kullanılıyor. Çevrim içi eğitim programının başlangıcından bu yana Kaspersky uzmanları, 50 ülkeden 2 binden fazla uzmana eğitim verdi.

KURSLAR TEMEL BECERİLERİ GELİŞTİRMEYE ODAKLANIYOR

10 farklı eğitim kursu eşliğinde uzmanlıklarını paylaşan eğitmenler, ve her biri öğrencilerin deneyim seviyesine göre ayrılan Tersine Mühendislik, Tehdit Avcılığı, Olay Müdahalesi ve daha birçok konuda gelişmiş taktikler ve stratejiler hakkındaki görüşlerini paylaşıyor.

GReAT ve GERT uzmanları tarafından yönetilen canlı soru-cevap oturumlarının eşlik ettiği çevrim içi kurslar, pratik becerileri geliştirmek için özel olarak oluşturulmuş güvenli bir çevrimiçi ortam olan Kaspersky'nin Sanal Laboratuvar eğitimini de içeriyor.

Hedefli Kötü Amaçlı Yazılım Tersine Mühendislik kursu Interpol görevlileri arasında en popüler kurs oldu. Kursun bir parçası olarak katılımcılar gerçek hayattaki kötü amaçlı yazılımların nasıl analiz edileceğini, kötü amaçlı belgelerin ve açıkların nasıl tersine çevrileceğini ve tersine mühendislik araçlarının gelişmiş özelliklerinde nasıl ustalaşacaklarını öğrendiler.

"Tersine Mühendislik 101" kursu sırasında, çoğunlukla assembly ve Go dillerinin temellerinin yanı sıra C++ dilinde yazılmış programların nasıl tersine mühendislik yapılacağı ve kendi başlarına tam bir bulaşma zincirinin nasıl analiz edileceği konularına odaklandılar.

Windows Olay Müdahale kursu, Interpol temsilcilerine bir olayın nasıl tespit edileceği ve olaya müdahale edileceği, kurbanların makinelerin nasıl analiz edileceği ve Gelişmiş Kalıcı Tehditler (APT'ler) ile diğer tehditler arasında ayrım yapmak da dahil olmak üzere çeşitli saldırı tekniklerini nasıl anlayabileceklerini öğretti.

"Bilgi paylaşımının ve iş birliğinin gücüne inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kamu İlişkileri Başkan Yardımcısı Yuliya Shlychkova, Siber suçlarla mücadele söz konusu olduğunda kamu ve özel sektörün sinerji içinde çalışmasının, tehdit verileri ve bilgilerinin sürekli olarak paylaşılmasının önemli olduğunu belirtti.

Shlychkova şu ifadeleri kullandı:

"Kaspersky, siber tehditlerle mücadelede ön saflarda yer alıyor ve küresel telemetrisi sayesinde yenilerini mümkün olan en kısa sürede öğrenerek bunlara yanıt vermek ve hafifletmek için hızlıca yeni araçlar ve yaklaşımlar geliştiriyor. Biz bilgi paylaşımının ve iş birliğinin gücüne inanıyoruz. Siber tehditlerle ilgili araştırmalarımızı yayınlayarak, verileri paylaşarak ve eğitim oturumları düzenleyerek iş ortaklarımızla birlikte daha siber dirençli bir dünya yaratmayı hedefliyoruz."

Interpol Siber Suçlar Direktörü Craig Jones ise Kaspersky ile eğitim programlarına katılmanın, üye ülkelerin siber suçları soruşturma yeteneklerini önemli ölçüde geliştiren fırsatlar sunduğunun altını çizdi.

Jones, "Verilen kapsamlı kurslar, kolluk kuvvetleri personelinin siber tehditleri analiz etmek ve azaltmak için gerekli becerilerle donatılmasına yardımcı oluyor. Bu ortaklık, kolluk kuvvetleri ile özel sektör arasındaki iş birliğinin önemini bir kez daha vurguluyor." değerlendirmesinde bulundu.