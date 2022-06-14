Güvenlik uzmanları uyardı: Telefonlarınızdan bu uygulamaları silin

14 Haziran 2022 Salı, 11:08

Akıllı telefonlar için birçok zararlı uygulama bulunuyor. Güvenlik uzmanları Android işletim ekosisteminde dolaşan zararlı uygulamaları paylaştı. Eğer cep telefonunuzda bu uygulamalar varsa silmeniz faydalı olabilir.

Akıllı telefonlar hackerların uzun süredir hedefi oluyor. Birçok kişisel bilgimiz bu telefonlarda yer alıyor.

Telefonlara saldırmanın yollarından biri de popüler uygulamalar geliştirip bunları ücretsiz bir şekilde kullanıma sunmak.

Google Android işletim sistemi için zararlı olan son uygulamaların listesi belli oldu.

Eğer siz de bu uygulamalardan birini indirdiyseniz silmenizde fayda var...

Document Manager

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Cool Caller Screen

PSD Auth Protector

RGB Emoji Keyboard

Camera Translator Pro

BU UYGULAMALARA DİKKAT!

NTV'nin aktardığına göre, bu uygulamaların zararlı olduğu daha önceden açıklanmıştı.

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