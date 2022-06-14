Güvenlik uzmanları uyardı: Telefonlarınızdan bu uygulamaları silin
Güvenlik uzmanları, Google Android işletim sistemlerine zarar veren uygulamaların listesini paylaştı. Uzmanlar bu uygulamaların telefonlardan silinmesi gerektiğini söylüyor.
Akıllı telefonlar için birçok zararlı uygulama bulunuyor. Güvenlik uzmanları Android işletim ekosisteminde dolaşan zararlı uygulamaları paylaştı. Eğer cep telefonunuzda bu uygulamalar varsa silmeniz faydalı olabilir.
Akıllı telefonlar hackerların uzun süredir hedefi oluyor. Birçok kişisel bilgimiz bu telefonlarda yer alıyor.
Telefonlara saldırmanın yollarından biri de popüler uygulamalar geliştirip bunları ücretsiz bir şekilde kullanıma sunmak.
Google Android işletim sistemi için zararlı olan son uygulamaların listesi belli oldu.
Eğer siz de bu uygulamalardan birini indirdiyseniz silmenizde fayda var...
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PSD Auth Protector
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BU UYGULAMALARA DİKKAT!
NTV'nin aktardığına göre, bu uygulamaların zararlı olduğu daha önceden açıklanmıştı.
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