Hackerların hedefinde! Google Chrome için kullanıcılara uyarı geldi

28 Nisan 2022 Perşembe, 13:04

Google tarafından kullanıcılarına yeni bir uyarı geldi. Şirketin güvenlik güncellemesinde Chrome'da 30'dan fazla açık bulunduğ ve bu açıkların yedisinin yüksek risk içerdiği ve halihazırda bazı kullanıcıların etkilendiği bildirildi. Şirket, etkilenen kullanıcılara ilişkin detay belirtmezken, kısa sürede güvenlik güncellemelerinin yapılacağını söyledi.

GÜNCELEME NASIL YAPILIYOR?

NTV'de yer alan habere göre; Chrome belirli aralıklarla cihazlar için otomatik güncellemeler yayınlıyor. Kullanıcılar bu süreyi beklemeden de kendileri Chrome servisini güncelleyebiliyor. İşte adım adım güncelleme yöntemi:

1 - Chrome'da sağ üst taraftaki üst üste duran üç noktayı tıklayın (X işaretinin hemen altında)

2- Ardında sırasıyla Ayarlar > Yardım > Google Chrome Hakkında seçeneklerini takip edin.

3- Google'ın son güncellemesini yükleyin ve sistem uyarı verdiğinde Chrome'u yeniden başlatın.