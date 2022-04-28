Hackerların hedefinde! Google Chrome için kullanıcılara uyarı geldi
Google, internet tarayıcısı Chrome'da 30 açık ve bu açıkların 7'sinin yüksek riskli olduğu bilgisini paylaştı. Hackerların hedefi olan Chrome için şirket; kullanıcıları için kısa sürede güvenlik güncellemelerinin yapılacağını belirtirken kullanıcılar otomatik güncellemeleri beklemeden de kendileri güncelleme işlemlerini yapabiliyor.
Google tarafından kullanıcılarına yeni bir uyarı geldi. Şirketin güvenlik güncellemesinde Chrome'da 30'dan fazla açık bulunduğ ve bu açıkların yedisinin yüksek risk içerdiği ve halihazırda bazı kullanıcıların etkilendiği bildirildi. Şirket, etkilenen kullanıcılara ilişkin detay belirtmezken, kısa sürede güvenlik güncellemelerinin yapılacağını söyledi.
GÜNCELEME NASIL YAPILIYOR?
NTV'de yer alan habere göre; Chrome belirli aralıklarla cihazlar için otomatik güncellemeler yayınlıyor. Kullanıcılar bu süreyi beklemeden de kendileri Chrome servisini güncelleyebiliyor. İşte adım adım güncelleme yöntemi:
1 - Chrome'da sağ üst taraftaki üst üste duran üç noktayı tıklayın (X işaretinin hemen altında)
2- Ardında sırasıyla Ayarlar > Yardım > Google Chrome Hakkında seçeneklerini takip edin.
3- Google'ın son güncellemesini yükleyin ve sistem uyarı verdiğinde Chrome'u yeniden başlatın.
Video Haberler
- Boru fabrikası, atık suları dereye boşalttı
- 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
- Hayvan cinayeti: 4 yavru kedi katledildi!
- Zammı beğenmeyen Taksiciler Odası Başkanı
- Ankara'da film gibi esir takası
- Otizmli sporcu Sakız Adası’ndan Çeşme’ye kulaç attı
- Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü
- Maske kararının ardından Bilim Kurulu üyesinden açıklama
- Çiğköftecide dehşet: Sipariş veren müşteri ateş etti
- Danıştay'da kadınlara çok sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
-
- 6’lı masa aday konusunda uzlaştı
- Elon Musk'tan şaşırtan tweet: 'Kokain koyacağım'
- CHP'den ilk açıklama geldi
- 'Müjde'si alkışlanmayan Nebati: 'Akşam uyuşukluğu...'
- Ahmet Necdet Sezer sessizliğini bozdu
- Twitter'ın satışının ardından ünlülerden radikal karar
- 'Emniyet, belediyede gözaltına almak için 8 gün bekledi'
- 'Sanki kriz geçiriyordu, bir anda sinirlendi!'
- 'Kusura bakmasınlar...'
- İşte İmamoğlu'nun karşısına çıkacak aday