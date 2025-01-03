Haftada 75 dakika egzersiz yapmak depresyon riskini düşürüyor

Cambridge Üniversitesinin araştırmasına göre, haftada 75 dakika egzersiz yapmak depresyona yakalanma olasılığını beşte bir oranında azaltıyor

Haftada 75 dakika egzersiz yapmak depresyon riskini düşürüyor
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 15:05

Cambridge Üniversitesinde yapılan çalışmada, haftada 75 dakika egzersiz yapan yetişkinlerin depresyona girme olasılıklarının beşte bir oranında daha az olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından paylaşılan egzersiz tavsiyesinin yarısı kadar spor yapılmasının depresyona beşte bir oranında iyi geldiği aktarılan çalışmada, örgütün tavsiyesi olan haftada en az iki buçuk saat egzersizi yapanların ise yüzde 25 daha az risk taşıdığı kaydedildi.

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, kısa süre yapılan egzersizin bile zihinsel sağlığa önemli yararı olabileceğinin altı çizilerek, “Egzersiz, depresyona yardımcı olabilir çünkü endorfinlerin, iyi hissettiren kimyasalların salınımını tetikler ve vücut imajı algısını geliştirir” denildi.


İlgili Haberler

7 bin adım atmanın depresyon üzerinde etkisi tespit edildi

7 bin adım atmanın depresyon üzerinde etkisi tespit edildi
Depresyon ve saç kaybına sebep oluyor: Kadınlarda sık görülen gizli tehlike

Depresyon ve saç kaybına sebep oluyor: Kadınlarda sık görülen gizli tehlike
Psikiyatri uzmanı 'kış depresyonu'nun sebebini açıkladı: Azalan gün ışığı…

Psikiyatri uzmanı 'kış depresyonu'nun sebebini açıkladı: Azalan gün ışığı…
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler