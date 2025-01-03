Haftada 75 dakika egzersiz yapmak depresyon riskini düşürüyor
Cambridge Üniversitesinin araştırmasına göre, haftada 75 dakika egzersiz yapmak depresyona yakalanma olasılığını beşte bir oranında azaltıyor
Cambridge Üniversitesinde yapılan çalışmada, haftada 75 dakika egzersiz yapan yetişkinlerin depresyona girme olasılıklarının beşte bir oranında daha az olduğu belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından paylaşılan egzersiz tavsiyesinin yarısı kadar spor yapılmasının depresyona beşte bir oranında iyi geldiği aktarılan çalışmada, örgütün tavsiyesi olan haftada en az iki buçuk saat egzersizi yapanların ise yüzde 25 daha az risk taşıdığı kaydedildi.
Bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, kısa süre yapılan egzersizin bile zihinsel sağlığa önemli yararı olabileceğinin altı çizilerek, “Egzersiz, depresyona yardımcı olabilir çünkü endorfinlerin, iyi hissettiren kimyasalların salınımını tetikler ve vücut imajı algısını geliştirir” denildi.
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