Psikiyatri uzmanı 'kış depresyonu'nun sebebini açıkladı: Azalan gün ışığı…

'MEVSİMSEL DEPRESYON, BİPOLAR BOZUKLUĞUN HABERCİSİ OLABİLİR'

Kış depresyonunun bazı durumlarda bipolar bozuklukla alakalı olabileceğini anlatan Uzm. Dr. Kilimci, “Mevsimsel depresyon bazı bireylerde bipolar bozukluğun erken bir göstergesi olabilir, ancak bu durum tüm mevsimsel depresyon vakaları için geçerli değildir. Klinik gözlem, aile öyküsü ve bireyin ruhsal durumundaki değişimler yakından izlenmeli ve bipolar bozukluk riski açısından değerlendirme yapılmalıdır. Bu tür durumlarda, özellikle bir psikiyatristle düzenli takip önerilir” ifadelerini kullandı.