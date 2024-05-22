Hamamböcekleri dünyaya nasıl yayıldı?

Dünyanın nerdeyse her yerinde görülen "Blattella germanica" türü hamam böceklerinin yaklaşık 2 bin 100 yıl önce Asya'da yaşayan "Blattella asahinai" türüne benzer gen yapısına sahip olduğu belirtildi.

AA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 10:07
Hamamböcekleri dünyaya nasıl yayıldı?
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"Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayınlanan araştırmada, yaklaşık 250 yıl önce Avrupa'da kayıt altına alınan ve "Alman hamamböceği" olarak da bilinen "Blattella germanica" türünün Asya'dan gelmiş olabileceği ifade edildi.

Araştırmacılar, 17 ülkeden 281 hamamböceği türünün genetik yapısını inceledi.

HAMAMBÖCEĞİ 2 BİN 100 YIL ÖNCE EVRİMLEŞMİŞ OLABİLİR

Söz konusu inceleme ışığında, bu hamamböceği türünün yaklaşık 2 bin 100 yıl önce Asya'da yaşayan "Blattella asahinai" türünden yerleşim yerlerine uyum sağlayarak evrimleştiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin Cosmos dergisine açıklamalarda bulunan araştırmacılardan Batı Avustralya Üniversitesinden Theo Evans, "İncelemelerimizde, Alman hamamböceği gen dizisinin, Doğu Hindistan, Bangladeş, Myanmar ve Bengal Körfezi'ne özgü bir tür olan Blattella asahinai türününkiyle aynı olduğunu bulduk." dedi.

Evans, "Blattella germanica"nın kıtalar arası "ticari ve askeri hareketlilikler" sebebiyle Orta Doğu ve Avrupa'ya ulaştığını söyledi.

"Blattella germanica"ların Avrupa'ya yaklaşık 270 yıl gelmiş olabileceğini belirten Evans, buradan da dünyanın diğer bölgelerine yayıldığını kaydetti.

Evans, hamam böceklerinin hayatta kalmalarının insanlara gözükmemelerine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Alman hamam böcekleri geceleri ortaya çıkacak, açık alanlardan kaçınacak şekilde evrimleşmiştir ve kanatlarını korumalarına rağmen uçmayı bırakmışlardır." ifadesini kullandı.


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