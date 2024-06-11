Hangi iPhone'lar iOS 18 güncellemesi alacak?

iOS 18 beklendiği gibi yapay zeka özelliklerine sahip olarak geliyor. iPhone'ları daha fonksiyonel yapacak olan güncelleme hangi modellere gelecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 09:29
Hangi iPhone'lar iOS 18 güncellemesi alacak?
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Apple iOS 18 ile yapay zeka destekli yenilikler getiriyor. iOS 18 ile çığır açıcı yenilikler gelecek olsa da bazı iPhone sahipleri bu özelliklere erişemeyecekler.

HANGİ iPHONE'LARA iOS 18 GÜNCELLEMESİ GELECEK?

Apple, herhangi bir iPhone modeli için tanıtıldıktan sonra 5 yıl güvenlik güncellemesi vereceğini temin etmişti. Ancak bu yılların çok daha üstüne çıktığı oluyor. Hatta bazı amiral gemisi iPhone'lar 7 yıl güncelleme bile alabiliyor.

iOS 18'in geleceği iPhone modelleri ise şu şekilde olacak:

iPhone 16(Eylül'de tanıtılacak serinin tamamı iOS 18 alacak)

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020 ve 2022)


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