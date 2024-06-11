Hangi iPhone'lar iOS 18 güncellemesi alacak?
iOS 18 beklendiği gibi yapay zeka özelliklerine sahip olarak geliyor. iPhone'ları daha fonksiyonel yapacak olan güncelleme hangi modellere gelecek?
Apple iOS 18 ile yapay zeka destekli yenilikler getiriyor. iOS 18 ile çığır açıcı yenilikler gelecek olsa da bazı iPhone sahipleri bu özelliklere erişemeyecekler.
HANGİ iPHONE'LARA iOS 18 GÜNCELLEMESİ GELECEK?
Apple, herhangi bir iPhone modeli için tanıtıldıktan sonra 5 yıl güvenlik güncellemesi vereceğini temin etmişti. Ancak bu yılların çok daha üstüne çıktığı oluyor. Hatta bazı amiral gemisi iPhone'lar 7 yıl güncelleme bile alabiliyor.
iOS 18'in geleceği iPhone modelleri ise şu şekilde olacak:
iPhone 16(Eylül'de tanıtılacak serinin tamamı iOS 18 alacak)
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2020 ve 2022)
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