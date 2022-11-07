Hareket ettikçe ortamın havasını temizleyen otomobil

07 Kasım 2022 Pazartesi, 11:11

Günümüzde karbon nötr bir araç hayal etmek pek kolay değil. Elektrikli otomobil bile kullanıyor olsak, kullandığımız aracın üretim şekli gereği karbon salınımını sıfırlamak mümkün olmuyor. Hollandalı bir grup öğrenci ise karbon nötr otomobilin de ötesine geçip karbon negatif otomobil üretti.

ZEM (Zero Emission Mobility/Sıfır Emisyon Hareketlilik) adı verilen otomobil, Eindhoven Teknoloji Üniversitesi’nden 35 kişilik bir öğrenci grubu tarafından geliştirildi. Aracın ön ızgarasının arkasında yer alan iki karbon yakalama cihazı sayesinde otomobil, yolculuk esnasında etrafındaki havayı da temizleyecek.

33 BİN KİLOMETRELİK MESAFEDE 20 KİLOGRAMDAN FAZLA KARBONU YAKALIYOR

Webtekno'nun haberinde yer verdiği açıklamaya göre ZEM, 33 bin kilometrelik bir mesafede 20 kilogramdan biraz daha fazla karbonu yakalamayı başarıyor. Yetişkin bir ağaç ise yılda ortalama 230 kilogram kadar karbon yakalıyor. Elektrikli otomobiller kendileri karbon salınımı yapmasa da lityum bataryaların üretimi sorun yaratabiliyor.

ZEM’i geliştiren öğrenci grubu da bu hava filtresi sayesinde aracın karbon ayak izini yok etmenin, hatta karbon salınımını eksiye çekmenin mümkün olduğunu söylüyor. Öğrenci grubunu temsilen açıklama yapan Lars Holster, yaptığı açıklamada filtrelerin modüler olarak geliştirilebileceğini ve hemen her araçta kullanılabileceğini ifade etti. Filtreler dolduğunda ise bu karbonu herhangi bir amaçla kullanmak mümkün oluyor.

Holster ayrıca üstünde güneş panelleri bulunan ve enerji ihtiyacının %15’ini bu panellerden karşılayabilen ZEM’in, bildikleri kadarıyla en temiz otomobil olduğunu söyledi. Son olarak da “35 lisans öğrencisi olarak yapabildiğimiz bu, bir departman dolusu parlak mühendisle büyük firma çok daha iyisini yapabilir.” ifadelerini kullandı.

Analizlere göre karbon yakalama pazarı, gelecek birkaç yılın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olacak. 2028 yılına kadar sektör hacminin 7 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

