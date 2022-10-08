Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları

Elektrikli otomobil kullanımı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artmaya devam ediyor.

ODD verilerine göre bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yıla göre elektrikli otomobil satışları 3 kat arttı. 9 aylık rapora göre, 38 bin 390 adet hibrit ve 4 bin 056 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

İşte Türkiye’de satılan tamamen elektrikli otomobil modelleri ve güncel fiyatları...