Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 08:00
<p>Elektrikli otomobil kullanımı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artmaya devam ediyor. </p> <p>ODD verilerine göre bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yıla göre elektrikli otomobil satışları<strong> 3 kat arttı.</strong> 9 aylık rapora göre, <strong>38 bin 390 adet hibrit ve 4 bin 056 adet elektrikli</strong> otomobil satışı gerçekleşti.</p> <p><em>İşte Türkiye’de satılan tamamen elektrikli otomobil modelleri ve güncel fiyatları...</em></p>

Elektrikli otomobil kullanımı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artmaya devam ediyor. 

ODD verilerine göre bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yıla göre elektrikli otomobil satışları 3 kat arttı. 9 aylık rapora göre, 38 bin 390 adet hibrit ve 4 bin 056 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

İşte Türkiye’de satılan tamamen elektrikli otomobil modelleri ve güncel fiyatları...

<p><strong>AUDİ</strong></p> <p>Audi e-tron Advanced 55 quattro - 2.802.249 TL</p> <p>Audi e-tron S line 55 quattro - 2.847.750 TL</p> <p>Audi e-tron Sportback Advanced 55 quattro - 2.875.126 TL</p> <p>Audi e-tron Sportback S line 55 quattro - 2.920.627 TL</p> <p>Audi e-Tron GT quattro - 3.862.361 TL</p> <p>Audi RS e-Tron GT quattro - 5.486.985 TL</p>

AUDİ

Audi e-tron Advanced 55 quattro - 2.802.249 TL

Audi e-tron S line 55 quattro - 2.847.750 TL

Audi e-tron Sportback Advanced 55 quattro - 2.875.126 TL

Audi e-tron Sportback S line 55 quattro - 2.920.627 TL

Audi e-Tron GT quattro - 3.862.361 TL

Audi RS e-Tron GT quattro - 5.486.985 TL

<p><strong>PORSCHE</strong></p> <p>Taycan - 3.649.319 TL</p> <p>Taycan 4S - 4.442.010 TL</p> <p>Taycan GTS - 5.420.998 TL</p> <p>Taycan Turbo - 6.317.506 TL</p> <p>Taycan Turbo S - 7.681.419 TL</p> <p>Taycan 4 Cross Turismo - 3.912.240 TL</p> <p>Taycan 4S Cross Turismo - 4.676.717 TL</p> <p>Taycan Turbo Cross Turismo - 6.359.370 TL</p> <p>Taycan Turbo S Cross Turismo - 7.714.400 TL</p> <p>Taycan 4S Sport Turismo - 4.590.914 TL</p> <p>Taycan GTS Sport Turismo - 5.453.302 TL</p>

PORSCHE

Taycan - 3.649.319 TL

Taycan 4S - 4.442.010 TL

Taycan GTS - 5.420.998 TL

Taycan Turbo - 6.317.506 TL

Taycan Turbo S - 7.681.419 TL

Taycan 4 Cross Turismo - 3.912.240 TL

Taycan 4S Cross Turismo - 4.676.717 TL

Taycan Turbo Cross Turismo - 6.359.370 TL

Taycan Turbo S Cross Turismo - 7.714.400 TL

Taycan 4S Sport Turismo - 4.590.914 TL

Taycan GTS Sport Turismo - 5.453.302 TL

<p><strong>BMW</strong></p> <p>BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg - 2.355.000 TL</p> <p>BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 3.113.600 TL</p> <p>BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 3.234.200 TL</p> <p>BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 3.256.800 TL</p> <p>BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 3.256.800 TL</p>

BMW

BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg - 2.355.000 TL

BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 3.113.600 TL

BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 3.234.200 TL

BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 3.256.800 TL

BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 3.256.800 TL

<p><strong>CİTROEN AMİ</strong></p> <p>6 kw Elektrik Motor - 224.000 TL</p>

CİTROEN AMİ

6 kw Elektrik Motor - 224.000 TL

<p><strong>HYUNDAİ KONA</strong></p> <p>100 kW Progressive - Elektrik - Otomatik - 836.000 TL</p> <p><strong>HYUNDAİ IONIQ 5</strong></p> <p>Hyundai Ioniq 5 - 225 kW 4x4 Progressive Otomatik 1.970.000 TL</p>

HYUNDAİ KONA

100 kW Progressive - Elektrik - Otomatik - 836.000 TL

HYUNDAİ IONIQ 5

Hyundai Ioniq 5 - 225 kW 4x4 Progressive Otomatik 1.970.000 TL

<p><strong>JAGUAR</strong></p> <p>Jaguar I-Pace SE - 400bg - 2.537.344 TL</p> <p>Jaguar ı-Pace HSE - 400bg - 2.774.193 TL</p>

JAGUAR

Jaguar I-Pace SE - 400bg - 2.537.344 TL

Jaguar ı-Pace HSE - 400bg - 2.774.193 TL

<p><strong>KIA EV6</strong></p> <p>Kia EV6 Prestige Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.100.000 TL</p> <p>Kia EV6 GT-Line Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.250.000 TL</p>

KIA EV6

Kia EV6 Prestige Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.100.000 TL

Kia EV6 GT-Line Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.250.000 TL

<p><strong>MERCEDES-BENZ</strong></p> <p>Mercedes-Benz EQE 300 AMG - 2.721.500 TL</p> <p>Mercedes-Benz EQE 350+ AMG - 2.831.500 TL</p> <p>Yeni Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+Performance - 4.286.500 TL</p> <p>Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC - 1.841.500 TL </p> <p>Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC - 2.504.500 TL</p> <p>Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC - 1.875.000 TL</p> <p>Mercedes-Benz EQS 350 AMG - 3.907.000 TL</p> <p>Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC - 5.414.000 TL</p>

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz EQE 300 AMG - 2.721.500 TL

Mercedes-Benz EQE 350+ AMG - 2.831.500 TL

Yeni Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+Performance - 4.286.500 TL

Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC - 1.841.500 TL 

Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC - 2.504.500 TL

Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC - 1.875.000 TL

Mercedes-Benz EQS 350 AMG - 3.907.000 TL

Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC - 5.414.000 TL

<p><strong>VOLVO</strong></p> <p>XC40 Recharge, P6 Single motor, Ultimate -  1.636.639 TL</p>

VOLVO

XC40 Recharge, P6 Single motor, Ultimate -  1.636.639 TL

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