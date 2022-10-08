Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları
Elektrikli otomobil kullanımı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artmaya devam ediyor.
ODD verilerine göre bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yıla göre elektrikli otomobil satışları 3 kat arttı. 9 aylık rapora göre, 38 bin 390 adet hibrit ve 4 bin 056 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.
İşte Türkiye’de satılan tamamen elektrikli otomobil modelleri ve güncel fiyatları...
PORSCHE
Taycan - 3.649.319 TL
Taycan 4S - 4.442.010 TL
Taycan GTS - 5.420.998 TL
Taycan Turbo - 6.317.506 TL
Taycan Turbo S - 7.681.419 TL
Taycan 4 Cross Turismo - 3.912.240 TL
Taycan 4S Cross Turismo - 4.676.717 TL
Taycan Turbo Cross Turismo - 6.359.370 TL
Taycan Turbo S Cross Turismo - 7.714.400 TL
Taycan 4S Sport Turismo - 4.590.914 TL
Taycan GTS Sport Turismo - 5.453.302 TL
MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz EQE 300 AMG - 2.721.500 TL
Mercedes-Benz EQE 350+ AMG - 2.831.500 TL
Yeni Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+Performance - 4.286.500 TL
Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC - 1.841.500 TL
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC - 2.504.500 TL
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC - 1.875.000 TL
Mercedes-Benz EQS 350 AMG - 3.907.000 TL
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC - 5.414.000 TL
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