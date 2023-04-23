Harry Potter’ın yeni Quidditch oyunu geliyor!

Warner Bros. tarafından son dönemlerde tekrardan Harry Potter evreni canlandırılıyor. Dizisinin duyurusunun ardından şimdi ise bir Harry Potter oyununun daha geldiği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2023 - 16:04
Harry Potter’ın yeni Quidditch oyunu geliyor!
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Avalanche Software stüdyosu tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy oyunu milyonlarca kişi tarafından beğenilmişti. Harry Potter evreninin haklarını elinde bulunduran Warner Bros. yakaladığı bu başarının ardından yeni duyurulan yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde Warner Bors.’un dijital yayıncılık yaptığı programı Max’e Harry Potter’ın dizisinin geleceği açıklanmıştı.

Şimdi ise Warner Bros Games tarafından yeni bir oyun daha açıklandı. Harry Potter evreninde geçen Quidditch’i konu alan bir oyun geliyor. Şirket tarafından, Harry Potter: Quidditch Champions adlı oyun ile ilgili yapılan açıklamada “Rekabetçi, çok oyunculu bir ortamda arkadaşlarıyla birlikte süpürge maceralarına katılmalarına olanak tanıyacak” ifadelerine yer verildi.

Buradan anlaşılacağı üzere oyun çok oyunculu bir şekilde oynanan rekabet unsurlarının yer aldığı bir tasarıma sahip olacak. Oyun Portkey Games stüdyosu tarafından yapılıyor. Ayrıca Warner Bors. oyunun test sürecinin de başladığını duyurdu.


Warner Bros. Harry Potter Harry Potter: Quidditch Champions

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