Harry Potter'ın dizisi geliyor!

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 17:43

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 17:44

Dünyanın en büyük markalarından biri olan Harry Potter son zamanlarda tekrardan gündeme gelmeye başladı.

Birçok hayranı bulunan serinin geçtiğimiz günlerde Hogwarts Legacy adında bir oyunu yayınlandı.

Oyun birçok insan tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Bu başarının ardından markanın tekrardan canlanması için başka içerikler de çıkmaya başladı.

Deadline'ın haberine göre, Harry Potter'ın kitaplarını konu alacak yeni dizisi geliyor. Warner Bros tarafından Harry Potter serisinin yaratıcısı JK Rowling ile görüşülüyor.

Anlaşılması durumunda Rowling'in de projede yer alması bekleniyor. Dizinin yedi sezondan oluşacağı ve her sezonda bir kitabı işleyeceği yönünde iddialar bulunuyor.