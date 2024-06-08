Harvard Üniversitesi'nden çarpıcı UFO araştırması: 'Kripto Uzaylıların' kanıtı olabilir...

Yayınlanma: 08.06.2024 - 13:18

Güncelleme: 08.06.2024 - 13:19

Dünyanın sayılı üniversitelerinden Harvard ve Montana Teknoloji üniversitesitelerinden araştırmacıların kaleme aldığı, yakında Philosophy and Cosmology dergisinde yayınlanacak olan bu çalışma, Dünya'da gizlenmiş zeki varlıklardan oluştuğu iddia edilen 'kripto uzaylı' fenomenini elle alıyor.

IFL Science popüler bilim portalı, Harvard Üniversitesi’nden Tim Lomas ve Brendan Case ile Montana Teknoloji Üniversitesi’nden M. Paul Masters tarafından, 'kripto-uzaylılar hipotezi' başlığı ile kaleme alınan ve 4 Haziran’da ResearchGate’e yüklenen makaleyi inceledi.

DÜNYA’DA GİZLİCE YAŞAYAN UZAYLILAR

Yazarlara göre, iddia edilen 'kripto uzaylılar,' galaksiler arası ziyaretçilere atfedilen, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve tanımlanamayan uçan nesnelerden (UFO) sorumlu olabilir.

Araştırmacılar, kripto insanlar olarak adlandırdıkları bu farklı türün, UFO pilotları olabileceğini düşünüyor. Ayrıca bu türün, uzun zaman önce büyük ölçüde yok olmuş, ancak kalıntı halinde var olmaya devam eden, "teknolojik olarak gelişmiş eski bir insan uygarlığının bir parçası" olabileceğini de iddia ediyor.

Öte yandan, bu idddialara yönelik somut bulgular olmamakla birlikte, hipotezin 'senaryo' düzeyinde olduğu söylenebilir.

SÜPER İNSAN FİKRİ

Süper insan fikri ilk kez, Albert Einstein'ın eski asistanı Dr. Shirley Wright tarafından ortaya atılmıştı. Dr. Wright, 1947'deki Roswell UFO kazasını incelemeye davet edildiklerini iddia etmiş ve 1993 yılında bu kazadaki pilotların "gelişmiş bir insan formu" olduğunu söylemişti.

Ancak bu iddia hiçbir zaman ıspatlanamadı.

AY BİR UZAYLI ÜSSÜ MÜ?

Yazarlar ayrıca, Harvard Üniversitesi’nden astrofizikçi Avi Loeb'in son derece tartışmalı olan Ay'ın aslında bir kripto dünyalı üssü olduğu ve bu garip yaratıklar ile onların uzay araçlarına ev sahipliği yaptığı yönündeki 'çılgın' iddialarına da atıfta bulunuyor.

Araştırmacılar son olarak, iddia edillen UFO pilotlarının, aramızda saklanıyor olabileceğini ve insan kılığına girme sanatında ustalaşmış uzaylılar olabileceğini iddia ediyor.

Bilim kurgu filmlerini andıran bu senaryo, her ne kadar kulağa heyecan verici gelse de maddi kanıtlardan yoksun olması sebebiyle, bilimsel bir araştırmadan çok bir efsaneyi anımsatıyor.

KENDİLERİ DE OLASI GÖRMÜYOR ANCAK...

İddialarındaki pek çok kusuru kabul eden yazarlar, bu fikrin çoğu bilim insanı tarafından kabul edilmeyeceğinin bilincinde olarak, UFO'lar ve gizemli hava olaylarıyla ilgili bu hipotezlerinin hemen göz ardı edilmemesi gerektiğini savunuyorlar.

Ayrıca, kripto uzaylıların varlığını olası görmediklerini, ancak imkansız da görmediklerini ifade ediyorlar.

Araştırmacılar, UFO'larla ilgili mevcut tüm kanıtlara dayanarak, kripto uzaylıların gerçekten var olma olasılığını yüzde 10 olarak değerlendiriyor.

Çoğu gözlemci muhtemelen bu rakamı oldukça cömert bulacaktır.