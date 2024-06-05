Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye'den 5 üniversite ilk 500'de

Yayınlanma: 05.06.2024 - 12:09

Güncelleme: 05.06.2024 - 12:09

Massachusetts Institute of Technology (MIT), QS Dünya Üniversite Sıralamaları 2025'te üst üste 13. kez birinci sıradaki yerini korudu. Cambridge Üniversitesi beşinci sıraya düşerken, Imperial College London ikinci sıraya yükseldi.

QS Dünya Üniversite Sıralamaları 2025, Quacquarelli Symonds tarafından yayımlandı. MIT bir kez daha birinci sırada yer alırken, ikinci sırayı Imperial College London aldı. Cambridge ve Stanford Üniversiteleri sırasıyla beşinci ve altıncı sıraya geriledi.

QS Dünya Üniversite Sıralamaları'nın 21. edisyonu, istihdam edilebilirlik ve sürdürülebilirliğe vurgu yapan tek sıralama olma özelliğini taşıyor. Bu sıralama, 105 yükseköğretim sistemine ait 1.500'den fazla kurumu içeriyor.

Sıralamalar, işveren itibarı, fakülte başına atıf sayısı, akademik itibar, öğrenci-fakülte oranı, uluslararası fakülte oranı ve uluslararası öğrenci oranı gibi faktörlere dayanıyor.

"ASYA'NIN BÜYÜK GÜÇLERİNİN ARTAN HIRSI..."

QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter, "Son yirmi yılın küresel yükseköğretim hikayesi, ABD'nin en iyi üniversitelerinin çoğunu elinde tutarken, Asya'nın büyük güçlerinin artan hırsıyla başa çıkmaya çalıştığını anlatır" dedi. "Bu yıl, ABD'nin ayrıcalıklı konumunun bu hırs karşısında sonsuza kadar dayanacağının garantisi olmadığını gösteren en net sinyali sunuyor."

MIT, Kimya Mühendisliği; İnşaat ve Yapısal Mühendislik; Bilgisayar Bilimleri ve Bilgi Sistemleri; Veri Bilimi ve Yapay Zeka; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği; Dilbilim; Malzeme Bilimi; Makine, Havacılık ve Üretim Mühendisliği; Matematik; Fizik ve Astronomi; ve İstatistik ve Operasyonel Araştırma gibi 11 dalda da dünya birincisi olarak yer aldı.

LİSTEDE TÜRKİYE'DEN 5 ÜNİVERSİTE VAR

Listeye Türkiye'den beş üniversite ilk 500'e girme başarısı gösterdi. Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 285. sırada yer aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ise 326. sırada bulunarak listenin üst sıralarındaki yerini korudu. Türkiye'nin saygın vakıf üniversitelerinden Koç Üniversitesi 401. sırada kendine yer bulurken, Boğaziçi Üniversitesi 418. sıradan listeye girdi. Bilkent Üniversitesi de 477. sırada yer alarak ilk 500'de Türkiye'yi temsil eden beşinci üniversite oldu.



QS Dünya Sıralaması 2025'e göre en iyi 10 üniversite:

Massachusetts Institute of Technology (MIT) - ABD Imperial College London - İngiltere University of Oxford - İngiltere Harvard University - ABD University of Cambridge - İngiltere Stanford University - ABD ETH Zurich - İsviçre National University of Singapore (NUS) - Singapur University College London (UCL) - İngiltere California Institute of Technology (Caltech) - ABD

QS CEO'su Jessica Turner, Hindistan üniversiteleri hakkında konuşarak, "Küresel ilk 100'de hala hiçbir Hint kurumu yok. Ancak, bu yılki dikkat çekici Hint ve Asya gelişmeleri, özellikle ABD'nin yaşadığı zorluklar bağlamında, ABD yükseköğretimiyle ilgilenen herkes tarafından dikkate alınmalıdır" dedi.