Utancından eşine söyleyemediği belirti 'kanser' teşhisi getirdi

Yayınlanma: 07.06.2024 - 11:56

Güncelleme: 07.06.2024 - 11:56

İngiltere'nin Leeds kentinde yaşayan Kev Waddle, Ocak 2023'te poposunda ağrı hissetmeye başladı ve bir yıl boyunca rahatsızlığını görmezden gelmeye devam etti.

Ancak belirtiler kötüleştikçe 57 yaşındaki adam cesaretini toplayarak 57 yaşındaki eşi Tina'dan ağrıyan yere bir göz atmasını istedi.

Şubat 2024'te Fas'ta tatilde olan çift, Tina'nın, "10 peni (kuruş) bozuk para büyüklüğünde bir yumru" keşfetmesiyle şaşkına döndü.

Yumru, içinde bir 'iğne deliği' olan çiğ bir deri ile çevriliydi.

AİLE DOKTORU NE DEDİ?

Kev geri döndüklerinde aile hekimine gitmeye karar verdi ve tomografi çekilip kan testleri yapıldıktan sonra kendisine makat kanseri teşhisi konuldu.

Ancak iki çocuk babası Kev'e kanserin tedavi edilebilir olduğu ve yayılmadığı söylendi.

Kev'in yine de hastanede beş buçuk haftalık radyasyon ve evde kemoterapi uygulamalarını tamamlaması gerekecek.

NEYE BENZİYORDU?

Kev, basına demecinde şunları söyledi:

"38 yıldır evliyim, fakat bunu karıma söylemekten utanıyordum. O yüzden biraz zaman aldı. Eşim etrafında çok da fazla deri olmayan bir yumru gördü. Oldukça kabarık ve kızgındı. İçinde de küçük bir iğne deliği vardı."

"Biz tatildeyken önce kokmaya başladı, sonra da akıntı yapmaya başladı ve otururken acı veriyordu. İşte, o zaman bir şeylerin halledilmesi gerektiğini anladık."

"Kanser olduğuna çoktan inanmıştık ama biyopsi yapıldıktan üç hafta sonra bunu doğrulayan sonuçlar geldi. Tedavi edilebilir olduğunu söylediklerinde oldukça rahatladık. Yayılmadığını da söylediler..."

MAKAT KANSERİNİN BELİRTİLERİ

İngiliz sağlık otoritesi NHS'ye göre, makat kanseri belirtileri şunları içerir: