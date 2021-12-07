Harvardlı bilim insanından Elon Musk'a uzay dersi

07 Aralık 2021 Salı, 00:00

Musk'ın "Otomobilim şu anda Mars'ın yörüngesinde dönüyor" diye yazdığı 4 Aralık tarihli paylaşımı tartışma konusu oldu. Zira McDowell bu bilgiyi düzelterek, üç yıl önce uzaya fırlatılan "otomobilin" Mars'ın değil, Güneş'in yörüngesinde döndüğünü hatırlattı.

Musk'ın kurucusu olduğu uzay firması SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2018'de ilginç bir uzay görevi için güçlerini birleştirmişti.

Firmalar, Tesla Roadster modelinde tasarlanmış, otomobil görünümünde entegre bir uzay aracını Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatmıştı.

Aracın sürücü koltuğuna Starman adı verilen ve uzay kıyafeti giydirilmiş, cansız bir model oturtulmuştu.

O zamandan beri Güneş çevresinde dönen uzay aracı 2020'de Mars'a yakın geçiş yapmıştı.

Tesla Roadster, söz konusu olayda Mars'a 8 milyon kilometre kadar yaklaşmıştı.

Teknoloji milyarderi gelecekte Mars'a insan ve yük taşıması için tasarlanan Starship roketinin fotoğrafını paylaştığı bir tweet zincirinde işte bu uzay aracına atıfta bulundu.

"Sonunda bunu gerçekleştireceğiz. Starship Mars'a gidecek" ifadelerini kullanan Musk, sözlerine "Otomobilim şu anda Mars yörüngesinde" diye devam etti.

Bu noktada Harvard Üniversitesi'nin Astrofizik Merkezi'nde görev alan astrofizikçi McDowell, teknoloji milyarderinin verdiği yanlış bilgiyi düzeltmek için araya girdi:

"Eh, hayır. O, Güneş'in etrafında dönüyor ve ara sıra Mars'ın yörüngesinden de geçiyor. Aynı şey değil."

Musk bilim insanının yorumuna yanıt vermedi ve yazdıklarını da düzeltmedi.

Ancak McDowell, konuyu takipçilerine açıklamayı sürdürdü.

Konuyla ilgili başka bir tweet'inde Tesla Roadster'ın yörüngesini açıklayan bir takip görseli paylaşan bilim insanı şu ifadelere yer verdi:

"Bugün gündeme geldiği için söylüyorum: İşte Elon Musk'ın Tesla'sının entegre olduğu Falcon Heavy 001 roketinin ikinci aşamasının mevcut konumu. Dünya ve Mars'ın konumları da görülüyor."

Kaynak: Independent Türkçe