Harvardlı liderlik uzmanı: 'Zuckerberg, Facebook'u mahvediyor'

16 Eylül 2022 Cuma, 09:57

ABD'nin önde gelen haber kanallarından CNBC'ye konuşan, Harvard İşletme Okulu'ndan Bill George, Facebook'un çatı şirketi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg için "Pozisyonunda kaldığı sürece Facebook iyi duruma gelemeyecek. Birçok kişinin şirketten uzaklaşmasının sebeplerinden biri de büyük ihtimalle Zuckerberg. Gerçekten yönünü kaybetti" dedi.

George, işyerinde liderlik üzerine yayımladığı yeni kitabı True North'ta firmaların sonunu getiren yöneticilere dair 5 özellik sıraladı. Akademisyen, Zuckerberg'ün bunlardan üçüne uyduğunu savundu.

'BAHANECİ'

George'un Zuckerberg'ün dahil olduğunu söylediği ilk kategori "bahaneci." Akademisyen, bu özelliklere sahip liderlerin kendi başarısızlıkları için başkalarını suçladığını söyledi.

Şubatta açıklanan rakamlara göre Facebook'un çatı şirketi Meta, tarihindeki en büyük borsa kayıplarından birini yaşamıştı. Kayıplar 500 milyar doları bulmuştu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Zuckerberg, değer kaybının şirketteki sorunlardan kaynaklanmadığını ve rakip şirketlerin etkisi nedeniyle yaşandığını savunmuştu. George, bunun "bahaneci" davranışa örnek sergilediğini savundu.

'BAŞKALARININ GÖRÜŞLERİNE ALDIRIŞ ETMİYOR'

İkinci özellikse "yalnız takılma." Akademisyen, bu özelliğe sahip kişilerin başkalarının görüşlerine aldırış etmeden hareket ettiğini söyledi.

Zuckerberg'ün bir dönem danışmanlığını yapan Roger McNamee, Rusya'nın Facebook üzerinden 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiği uyarısında bulunmuş, Zuckerberg ise buna aldırış etmemişti.

'ŞÖHRET AVCISI'

Meta CEO'su daha sonra "Hata yaptım" diyerek, sorunlara yeterinde hakim olmadığını itiraf etmişti.

Üçüncü özellikse "şöhret avcısı." Akademisyen, bu özelliğe sahip liderlerin kârı ve statüyü her şeyden daha değerli gördüğünü belirtti.

George, Facebook'un kullanıcılarının verilerini ve sağlığını tehlikeye atarak sadece kazanç odaklı hareket ettiğini savundu.