Facebook ve Instagram’a yeni özellik: NFT geliyor

30 Ağustos 2022 Salı, 16:04

Meta, kendi bünyesindeki dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram'a NFT paylaşma özelliği getireceğini duyurdu.

Mart 2022’de açıklama yapan Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, NFT paylaşmanın bu uygulamalarda mümkün olacağını söylemişti. Bunu üzerine çalışmalarına hız veren şirket, Instagram üzerinde testlerine başladı. Mart 2022’de açıklama yapan Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, ayrıca sanal eser paylaşımlarının Facebook üzerinden yapılabileceğinin mümkün olacağını aktardı.

shiftdelete.net'in aktardığına göre, şirket aynı zamanda hikayeler üzerinden de bu dijital sanat eserlerinin paylaşılabileceğini söyledi. Buna ek olarak, kullanıcılar AR üzerinden NFT görüntüleyebilecek.

Twitter ve Reddit gibi uygulamalar NFT tabanlı avatarlar üzerinde çalışmaya devam ederken Meta, bu eserleri sergileme imkanı sunacak. Kullanıcılar NFT'leri tıpkı diğer gönderiler gibi görebilecek.