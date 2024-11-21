Hava kirliliği egzamaya neden olabilir

Yayınlanma: 21.11.2024 - 17:24

Güncelleme: 21.11.2024 - 17:24

ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde egzama görülme olasılığı artıyor. Yaklaşık 300 bin kişi üzerinde yapılan çalışma, havada en küçük boyuttaki maddeler olarak bilinen partikül maddeye (PM 2,5) maruz kalanların, hava kirliliğinin daha az görüldüğü bölgelerde yaşayanlara kıyasla egzamaya yakalanma olasılığının iki kattan fazla olduğunu ortaya çıkardı.

HAVA KİRLİLİĞİNİN BİR DİĞER ZARARI: EGZAMA

Uzmanlar, küresel olarak hava kirliliği seviyelerinin arttığını ve kentsel nüfusun yüksek miktarda PM 2,5'e maruz kaldığını belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de dünya genelinde insanların yaklaşık yüzde 90'ının zararlı madde içeren havayı soluduğunu ve kirliliğin, solunum sorunlarının ötesinde, sağlığı çok yönlü şekilde etkilediğini ifade ediyor.

Havada en küçük boyuttaki maddeler olarak bilinen ‘PM 2,5’e bağlı 30 yaş üzeri ölüm sayısının, 2022 yılında 87 bine ulaştığını açıklayan uzmanlar, bunun 40 bininin kalp damar hastalıkları, 18 bininin ise solunum yolu hastalıkları nedeniyle meydana geldiğini söylüyor.