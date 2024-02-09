Bebeklik döneminde egzamaya dikkat! İşte bebeklerde egzama belirtileri...

Yayınlanma: 09.02.2024 - 13:43

Güncelleme: 09.02.2024 - 13:43

Bebeklerde egzama rahatsız edici bir cilt problemidir. Ciltte kızarıklık, kabartı ve kaşıntı ile kendini gösteren egzamanın farklı nedenleri vardır. Herkesin başına gelebilen egzama bebeklerin hassas cildi için ekstra zorlayıcı olur. Peki bebeklerde egzama neden olur ve nasıl geçer? İşte ayrıntılar...

BEBEKLERDE EGZAMA NEDİR?

Egzama cildin kuruyup pul pul olmasıyla ortaya çıkan bir cilt problemidir. Bebeklerde de yetişkinlerde de benzer belirtiler görülür. Bazen alerjik durumlar nedeniyle de egzama yaşanabilir.

Özellikle bebekler için hem beslenmede hem de krem, bebek bezi, ıslak mendil vb. ürünlerin seçiminde çok dikkatli olmak gerekir. Herhangi bir besine ya da hijyen ürününe bebekten bebeğe değişen alerjik tepkiler görülebilir. Bu tepkiler arasında egzama da vardır.

BEBEKLERDE EGZAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Her bebeğin kendine has bir cildi olduğu için egzama belirtileri farklılaşabilir. Ek olarak egzama türlerine göre de farklı belirtiler olabileceğini de ekleyelim. Bebek egzamasının belirtileri arasında en yaygın görülenleri şöyle sıralanabilir:

Ciltte kızarıklıklar

Cilt döküntüleri

Küçük kabarcıklar

Ciltte kuruluk, çatlama

Minik kabuklanmalar

Kaşıntı, yanma, batma hissi

Geceleri artan huzursuzluk

İltihaplanmalar

Kulaklarda akıntı

BEBEKLERDE EGZAMAYA NE SEBEP OLUR?

Bebeklerde egzama neden olur sorusunun her zaman tek bir cevabı yoktur. Bazen bir besine karşı alerji ile egzama yaşanabilirken bazen birden fazla nedenin etken olduğu karmaşık durumlar da oluşabilir.

Bebek egzamasının sebepleri şöyle sıralanabilir:

Genetik yatkınlık

Cilt kuruluğu

Cildin tahriş olması

Aşırı sıcaklıkla terleme

Çok sıcak banyo

Alerjiler

Astım

Stres

Zayıf bağışıklık sistemi

BEBEKLERDE EGZAMAYA NE İYİ GELİR?

1. Bebeğinizin alerjisi olan gıdaları belirleyin:

Bebeğinizde bir gıdaya karşı alerji olması durumunda egzaması tetiklenebilir. Bu yüzden süt ürünleri, yumurta, kabuklu yemiş, tohum, buğday gibi tüm ürünlere karşı alerjisi olup olmadığını belirleyin. Ayrıca alerji konusunda test yapılması için doktorunuza da başvurabilirsiniz. Alerjisi olan gıdaları çocuğunuza yedirmekten kaçının.

2. Bebeğinizin duşunu ılık suyla yaptırın:

Egzama olan bebeklerde duş süresi daha kısa tutulmalıdır. Süreyi uzatırsanız cildi kuruyabilir ve bu durum egzamayı tetikleyebilir. Ayrıca duş sırasında suyun ılık olmasına özen gösterin. Duş sırasında hassas cilt yapısına ve PH değerine uygun olan Minidolin saç ve bakım şampuanını kullanın. Ayrıca duştan sonra bebeğinizi nazikçe kurulayın. Ayrıca duş süresini 2-3 günde bire çıkarın.

3. Nemlendirici losyonlar kullanın:

Egzamayı önlemek için bebeğinizin cildinin gün içinde nemli kalması önemlidir. Bu yüzden Minidolin nemlendirici vücut losyonu kullanın. Bu sayede bebeğinizin doğal nemi korunacak ve kaşıntı ile döküntüler ortadan kalkacaktır. Bebeğinizin sağlığı için kullanacağınız nemlendirici vücut losyonları paraben, boya ve mineral yağ içermemelidir.

4. Bebeğiniz için rahat kıyafetler seçin:

Bebeklerde egzamanın etkilerini azaltmak için cildini tahriş edecek ve rahatsızlık verecek kıyafetler tercih etmeyin. Bebeğinizin terlemeyeceği, hava almasını sağlayacak giysiler seçin. Terletecek giysiler egzamayı tetikleyecektir.

5. Bebeklerinizin tırnaklarını düzenli şekilde kesin:

Egzama sorunu yaşayan bebeklerde sürekli olarak kaşıntı olacaktır. Bebeğiniz tırnakları uzun olursa rahatsız olduğu için cildini kaşıyarak tahriş edebilir. Ayrıca egzaması olan bebekler için soğuk kompres uygulamaları da önerilmektedir.

Bebeklerde egzamayı geçirmek için bir doktora başvurmak en doğru yaklaşımdır. Tedavi süreci için doktorunuz sizi yönlendirecektir. Ayrıca tedavi sürecinde cildin doğal nemini korumak için Minidolin nemlendirici vücut losyonu da kullanmanız çok önemlidir.