Hava temizleyiciler nasıl çalışır?

Yayınlanma: 11.04.2023 - 12:43

Güncelleme: 11.04.2023 - 12:46

Evlerimizin içindeki havanın temiz ve güvenli olması gerekiyor. Ancak alerjenler, evcil hayvan kepeği, sigara dumanı, küf, gazlar ve diğer hava partikülleri hava kalitesini düşürebilir. Bu, özellikle pencerelerin yeterince açılmadığı ve eve temiz havanın girmediği kış aylarında olur.

Amerikan Akciğer Derneği'ne göre, bu parçacıklar gözlerde, burunda ve boğazda kaşıntıya ve nefes almada zorluğa neden olan alerjilere yol açabilir. Daha aşırı durumlarda, astım ve amfizem dahil olmak üzere yan etkilere bile yol açabilir. Bir hava temizleyici kullanmak, evdeki havanın taze ve temiz kalmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

HAVA TEMİZLEYİCİLER NASIL ÇALIŞIR?

Tipik olarak bir evin HVAC sisteminde (genellikle hava dönüşü ile fırın/klima arasında) bulunan çoğu hava filtresinin aksine, hava temizleyicileri genellikle taşınabilirdir. Bazı hava temizleyiciler, zararlı alerjenleri veya partikülleri bir filtre gibi hapsetmek yerine, bu partikülleri nötralize eder.

İyonik, emici, Yüksek Verimli Parçacıklı Hava (HEPA) ve UV ışık temizleyicileri dahil olmak üzere birkaç yaygın hava temizleyici vardır.

İYONİK ARITICILAR

İyonik hava temizleyicileri, iyonik parçacıkların pozitif veya negatif yüklü hale gelmesi için bir elektrik alanı oluşturur. Bu iyonlar daha sonra kendilerini havadaki bakterilere bağlar ve hava temizleyicinin zıt yüküne doğru çekilir.

EMİCİ ARITICILAR

Emici hava temizleyicileri, aktif kömür veya karbon gibi gözenekli malzemeden yapılmış bir filtre kullanır. Bu malzeme, havadaki toksinleri veya kimyasalları emmek ve yalnızca temiz havayı serbest bırakmak için kullanılır. Bu tür temizleyiciler, istenmeyen kokuları evden çıkarmak için de harikadır.

HEPA ARITICILAR

HEPA Arıtıcılar, kirli havayı cam elyafından yapılmış bir filtreden çekmek için bir fan kullanır. Bu filtre, partikülleri filtrenin lifleri arasında hapseder ve ardından temiz havayı tekrar odaya verir.

UV ARITICILAR

UV hava temizleyicileri havayı arıtıcıya emer ve UV ışığına maruz bırakır. Bu temizleyici, hastalığın yayılmasını en aza indirmek için harikadır. UV ışığı, DNA arasındaki kimyasal bağları kırmaya yardımcı olur ve virüsü etkisiz hale getirir. Ayrıca bakteri ve küfü öldürmeye yardımcı olabilir.

Hava temizleyicilerin çalışmasının birkaç farklı yolu olsa da, bir evdeki havayı temiz tutmanın en iyi yolu hem hava filtresi hem de hava temizleyici kullanmaktır. Hava temizleyicileri, havadaki toksinleri ve partikülleri nötralize etmek için çalışır ancak partiküller zemine veya mobilyalara yerleştiğinde onlardan kurtulamazlar.

Hava filtrelerinin düzenli olarak değiştirilmesi, havadaki zararlı partiküllerin uzak tutulmasına yardımcı olur ve mobilyaların, yatak takımlarının, evcil hayvanların ve yerlerin süpürülmesi veya yıkanması, zararlı alerjenlerin veya hava partiküllerinin azaltılmasına yardımcı olabilir.