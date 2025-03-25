Havlulardaki çizgiler, aslında ne işe yarıyor?

Yayınlanma: 25.03.2025 - 18:15

Güncelleme: 25.03.2025 - 18:15

Sosyal medya kullanıcıları, havluların iki kenarında neden genel dokudan farklı çizgiler olduğunu tartışıyor. Çok sayıda insan buna cevap ararken, pek çok yanlış tahmin de havada uçuşuyor. Peki sizce bu çizgilerin bir amacı var mı, varsa nedir?

Chip'in aktardığına göre bazıları bunun yüzü silmek için ayrılan bölgeleri gösterdiğini iddia ediyorken, bazıları, havlunun "daha hızlı kurumalarını sağlayan" çizgiler olduğunu öne sürüyor. Açıkçası pek çok insan bu sorunu cevabını eğlence olsun diye uydurdu ve çok da eğlendiler.

Çizgilerin gerçek amacı ise, havlunun ipliklerini güçlendirmek.

Çizgiler, havlunun ipliklerinin çok sayıda yıkamaya rağmen bir arada kalmasını ve dağılmasını engellemek için kullanılıyor. Çizgilerin bulunduğu yerde sıkıştırılıp birbirine sabitlenen iplikler böylece zaman içinde havlunun ucundan başlayarak açılıp dağılma eğilimini kaybediyorlar.

Benzer bir durumu gemilerin üzerine asılan veya çok rüzgarlı bölgelerde göndere çekilen bayraklarda görebilirsiniz.

Bu bayrakların üzerinde havlulardakine benzeyen sıkıştırma çizgileri olmadığı için yağmur, güneş ve yoğun rüzgar yedikten sonra bayrağın ucundaki iplikler açılmaya başlar. Kısa süre sonraysa bu "yırtıklar" bayrağın ortasına kadar ulaşabilir.