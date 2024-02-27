Hava yolu şirketi seçkin yolcular için Apple Vision Pro verecek

Yalnızca seçkin yolcuları için 3 bin 500 dolarlık Apple Vision Pro vereceğini duyuran hava yolu şirket Beond, gündemde yerini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 12:53
Hava yolu şirketi seçkin yolcular için Apple Vision Pro verecek
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Apple Vision Pro'nun kullanım alanlarının çeşitliliği gündemdeyken Maldivler merkezli bir hava yolu şirketi Beond, her koltuğunun düz yataklara dönüşebildiği dünyanın ilk premium eğlenceli hava yolu şirketi olarak da tanımlanıyor. Bütün yolculuklar Dubai'den Maldivler'e ve Maldivler'den gelen yolculuklara odaklanan Beond, seçkin yolcuları için Apple Vision Pro'yu verecek. 

YOLCULUK YAPANLARA APPLE VISION PRO VERİLECEK

Uçuş deneyimini geliştirmek ve Maldivlere varmadan yolcularda beklenti oluşturmak için böyle bir yol tercih ettiklerini söyleyen şirketin CEO'su Tero Taskila, film ya da oyunların yanı sıra 'muhteşem görüntülerin' de yolcularına sunulacağını duyurdu.

Beond'un uçak içi eğlence sistemlerinde kullandığı cihazlardan biri de iPad'ler. 

Öte yandan teknoloji ürünlerini inceleyen ünlü YouTuber Marques Brownlee, Vision Pro'yu uçakta kullanacak olmanın çok heyecanlı olduğunu söylüyor.

Diğer bir tarafta ise bazı kullanıcılar cihazı havada kullanmaya çalıştıklarında bulantı ve takip sorunları yaşadıklarını bildirmişlerdi.


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