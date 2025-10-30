Hayatta kalma odaklı yeni oyun Prologue: Go Wayback

Playerunknown Productions tarafından geliştirilen yeni hayatta kalma oyunu Prologue: Go Wayback, 20 Kasım tarihinde Steam üzerinden çıkacak. Oyunda her oturumda yeniden oluşturulan bir harita yer alacak ve tek oyunculu olarak sunulacak.

Oyun, roguelike tarzında sunuluyor ve yeniden denemeler ile farklı araziler, kaynaklar ve hava koşulları sunulacak. Burada makine öğreniminden yararlanan geliştiriciler oyunun 'çok gerçekçi' bir deneyim sunacağını belirtiyor.

Prologue: Go Wayback temelde her seferinde farklı bir dünya sunmayı amaçlıyor. Şu anda Steam üzerinden erken erişimde olan oyun için geri bildirimler dikkate alınacak. Oyunun çıkış tarihine kadar sorunların çözülmesi ve geliştirme çalışmalarının ilerlemesi bekleniyor.