Her 2 kişiden 1'i 75 yaşına kadar ruhsal bozukluk geliştirmeye yatkın

Yeni bir araştırma, her iki kişiden birinin 75 yaşına kadar ruhsal bozukluklardan en az birine yakalanma olasılığı bulunduğunu ortaya koydu.

Xinhua
Yayınlanma: 31.07.2023 - 15:39
Her 2 kişiden 1'i 75 yaşına kadar ruhsal bozukluk geliştirmeye yatkın
Abone Ol google-news

Lancet Psychiatry dergisinde yayımlanan araştırma, 2001-2022 yıllarında 29 ülke ve bölgedeki 156.331 yetişkinden elde edilen verileri içeriyor.

Queensland Üniversitesi ve Harvard Tıp Fakültesi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmada araştırmacılar, 75 yaşına kadar herhangi bir ruhsal bozukluğa yakalanma riskinin erkek katılımcılar için yüzde 46,4, kadın katılımcılar için yüzde 53,1 düzeyinde olduğunu gösterdi.

Bulgulara göre "alkol kullanımı" ve "depresyon" erkekler arasında en yaygın iki rahatsızlık iken, "depresyon" ve "spesifik fobi" ise kadınlar arasında en yaygın bozukluklar olarak öne çıkıyor. Araştırma, bu bozuklukların tipik olarak ilk kez çocukluk, ergenlik veya genç yetişkinlik döneminde ortaya çıktığını da gösterdi.

15 YAŞ KRİTİK

Araştırmanın başyazarı ve Queensland Üniversitesi'ne bağlı Queensland Beyin Enstitüsü'nde profesör olan John McGrath, sonuçların ruh sağlığı bozukluklarındaki yüksek yaygınlık oranını gösterdiğini ve nüfusun yüzde 50'sinin 75 yaşına kadar en az bir bozukluk geliştirdiğini söyledi.

McGrath, "Ruhsal bozukluklar ilk olarak en fazla 15 yaş grubunda görülmeye başlıyor, ortalama başlangıç yaşı ise erkekler için 19, kadınlar için 20. Bu durum, söz konusu bozuklukların neden ortaya çıktığını anlamak için temel nörobilime ağırlık verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.

Araştırmanın ortak yazarı ve Harvard Tıp Fakültesi'nde profesör olan Ronald Kessler ise uzmanların, söz konusu bozuklukların yaygın olarak hangi yaşlarda ortaya çıktığını çözerek halk sağlığı müdahaleleri belirleyebileceklerini ve risk altındaki bireylere uygun ve zamanında destek verilmesini sağlamak için kaynak tahsis edebileceklerini belirtti.


İlgili Haberler

Türk bilim insanı Canan Dağdeviren elektronik sutyen geliştirdi: Meme kanserini erken teşhis edebilecek

Türk bilim insanı Canan Dağdeviren elektronik sutyen geliştirdi: Meme kanserini erken teşhis edebilecek
Bilim insanları açıkladı: 'Bütün sebep iklim değişikliği'

Bilim insanları açıkladı: 'Bütün sebep iklim değişikliği'
Bilim insanları doğum için en güvenli yaş aralığını açıkladı

Bilim insanları doğum için en güvenli yaş aralığını açıkladı

En Çok Okunan Haberler