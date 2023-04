Yapay zeka pizza reklamı hazırladı sonuç kabus gibi

Yapay zeka destekli Midjourney ve ChatGPT internet aleminde büyük sükse yarattı. Özellikle bu araçların ücretsiz olarak herkesin kullanımına açılmasıyla çok fazla ürün ortaya çıktı. Hazırlanan metinler ve görseller internet aleminin gündem konusunu meşgul ederken, yeni bir video ortaya çıktı.

Pizza Later'ın YouTube kanalından yayınlanan "Pepperoni Hug Spot-AI Made TV Commerical" adlı video gerçeklikten uzak ve deforme insan yapısıyla korkunç görünüyor.

31 saniyelik olan video aslında standart Amerikan tarzı bir pizza televizyon reklamından ilham alıyor ancak reklamda yer alan insanların deforme olmuş yüzleri, bazen pizzayı ısırırken, bazen de pizzanın bulunduğu tabağın yenmesiyle ilerliyor ve ilginç duruyor.

Definitely wasted 3 hours of my life making this today... Everything is AI from the VO to the video and images. Assembled in After Effects. More info below. pic.twitter.com/CXv6gWM8gj