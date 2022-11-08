Hikayeler özelliği Signal için de geldi
Gizliliği odağına alana mesajlaşma uygulaması Signal, artık pek çok uygulamada yer alan hikayeler özelliğini bünyesine ekledi.
Mesajlaşma uygulamaları arasında gizliliği ile öne çıkan Signal, bünyesine hikayeler özelliğini ekledi. Artık hikayeler özelliğinin olmadığı uygulamanın kalmadığı şu dönemde Signal de paylaştıktan sonra 24 saat içende silinen fotoğraf/video özelliğini getirdi.
SIGNAL DE HİKAYELER ÖZELLİĞİNİ KULLANIMA AÇTI
Özellik şu anda hem iOS hem de Android kullanıcıları için sunuldu. İlerleyen dönemde ise uygulamanın masaüstü sürümü için özelliğin ekleneceği duyuruldu. Sistem fotoğraf paylaşmayı standart olarak getiriyor olsa da bunun yanında video ve metin paylaşma desteği de bulunuyor.
Hikayeler özelliği istenirse ayarlar bölümünden kapatılabiliyor. Bu da gizlilik ve güvenliğe önem verenler için önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor.
Öte yandan uygulama hikayeleri görecek kişilerin belirlenmesi konusunda ayar sunuyor. Bu noktada hikayelerin aile üyeleri ve iş arkadaşları gibi belirli gruplarla da sınırlandırılabileceğinin altı çizilmiş durumda.
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